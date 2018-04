Eerst mochten de aandeelhouders van Ahold Delhaize wél stemmen over het in stand houden van de beschermingswal rond het bedrijf. Maar uiteindelijk mochten ze dat op de aandeelhoudersvergadering woensdag toch niet. Tot teleurstelling van sommige beleggers. De top van het supermarktconcern vond dat zíj daarover gingen.

Maar liefst twee beursgangen gaan (voorlopig) niet door. LeasePlan had eerder gezegd nog voor de zomer te gaan, maar „het strategische verhaal” was niet af, aldus de topman tegen het Financieele Dagblad. Nu wordt het na de zomer. Voor brandstoffenleverancier Varo waren de „marktomstandigheden” reden om de beursgang voorlopig af te blazen.

Het moederbedrijf van British Airways en het Spaanse Iberia wil uitbreiden. International Airlines Group (IAG) overweegt Norwegian te kopen, zo bevestigde het na berichtgeving in de media. IAG heeft al een minderheidsbelang in Norwegian, van bijna 5 procent. Gesprekken over de overname zijn volgens IAG nog niet bezig.

Het Nederlandse Takeaway.com, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft het afgelopen kwartaal 20,6 miljoen bestellingen verwerkt, 31 procent meer dan vorig jaar.

DSM rekende er al op dit jaar winst te maken, nu rekent het op nóg meer winst. Dat liet het chemiebedrijf donderdag weten, bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Een „verstoring in de industrie”, zoals DSM het noemt, valt toevallig zeer gunstig uit. Door een prijsstijging van vitamines zal het resultaat aan het eind van het jaar naar verwachting 165 miljoen euro hoger zijn.

The Economist was altijd saai, maar slim met vileine droge humor. Nu is het alleen nog maar saai (gaap) Elon Musk de baas van Tesla, reageert op Twitter op berichtgeving van het Britse opinieblad. The Economist suggereert dat Tesla 2,5 tot 3 miljard dollar nodig heeft. Niets van waar, aldus Musk.

30 miljoen euro verlies boekte Hema vorig jaar. De laatste twee kwartalen was er wel winst.

Bol.com-oprichter Daniël Ropers heeft pas een half jaar een nieuwe baan, maar nu al zet hij een grote stap. Springer Nature, uitgever van wetenschappelijke tijdschriften, gaat onder zijn leiding naar de beurs. Springer Nature wil 1,2 miljard euro ophalen in Frankfurt. Springer is de op één na grootste academische uitgeverij ter wereld, na RELX.

Het was niet de schuld van Tesla maar van de bestuurder. Die lette niet goed op. Dat zei de autofabrikant deze week over het fatale ongeluk met een zelfrijdende Tesla vorige maand. De 38-jarige Walter Huang botste met een Tesla Model X tegen de middenberm, waarna de auto vlam vatte.

AEX-index 548,05 punten / +1,6% Amerikaanse beleggers hielden president Donald Trump scherp in de gaten. Maandag werd een huiszoeking door de FBI bij Trumps advocaat bekend en direct kelderden de beurzen. Ook geopolitieke spanning rond Syrië werd gevreesd. Aan het eind van de week waren beleggers positiever. Ze zagen goede kwartaalcijfers, dankzij belastingverlagingen van Trump.

STIJGERS VAN DE WEEK 1. Altice | +8,43% 2. ASR | +6,82% 3. Galapagos | +5,89% 4. Aegon | +5,45% 5. DSM | +5,26% Biotechnologiebedrijf Galapagos kondigde donderdag een nieuwe fase aan in een onderzoek naar een nieuw medicijn. Ook voedings- en chemieconcern DSM had goed nieuws: het profiteert van de hoge vitamineprijs en verhoogde zijn winstverwachting. Kabelbedrijf Altice blijft volatiel. Eind april was het twee weken op rij de grootste daler. Nu is het voor de tweede week op rij een van de grootste stijgers. Verzekeraar ASR is al wekenlang een stabiele stijger.

DALERS VAN DE WEEK 1. Vopak | -3,29% 2. Unilever | -1,48% 3. Ahold Delhaize | -1,23% 4. Heineken | -1,22% 5. Aalberts | -0,96% Slechts 6 van de 25 fondsen in de AEX daalden deze week. De grootste daler, tankopslagbedrijf Vopak, zag zijn koers maandag nog stijgen, met dank aan de hogere olieprijs. Later in de week gaven analisten negatieve koopadviezen en zette de daling in. De koers van Ahold Delhaize daalde na het uitkeren van het jaarlijkse dividend.

Foto’s