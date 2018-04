Strafontslag voor commissaris politie Amsterdam

De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit wordt door de nationale politie met strafontslag gestuurd wegens zeer ernstig plichtsverzuim.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de commissaris, die zo’n twintig jaar de hoogste politiebaas was in district Oost in Amsterdam, jarenlang misbruik maakte van zijn bevoegdheden en vertrouwelijke informatie deelde met derden. Ook bekostigde de commissaris stelselmatig privé-uitgaven met geld van de politie. De politie onderzoekt in het verlengde van deze zaak of nog elf politiemensen interne regels hebben overtreden door te profiteren van de fraude van Smit.

De commissaris ontkent de aantijgingen. Vorig jaar zei hij tegenover NRC dat hem niets te verwijten valt en dat hij wordt geslachtofferd vanwege „doorgeslagen integriteit”.

De politie deed in mei 2016 aangifte van verduistering door de commissaris. Op basis van het rijksrecherche-onderzoek is al besloten dat Smit voor de strafrechter moet verschijnen. Uit het onderzoek blijkt volgens de politie dat de commissaris jarenlang op kosten van de politie familieleden mee uit eten nam. Tussen 2009 en 2015 schafte hij op kosten van de politie honderden kaarten aan voor voetbalwedstrijden, concerten en andere evenementen of nam hij deze gratis aan van de organisatoren ervan. Om de gratis kaarten verzocht de commissaris in veel gevallen zelf. De kaarten werden door de commissaris zelf gebruikt of weggegeven aan familie, kennissen en collega’s.

Vertrouwelijke informatie

De commissaris raadpleegde politiesystemen voor privédoeleinden en deelde vertrouwelijke informatie uit deze systemen met een derde. Ook misbruikte de commissaris zijn positie om een seizoenkaart en een woning te regelen voor een persoon met wie hij – vanuit politieoogpunt ongewenst – privécontact onderhield.

Volgens korpschef Erik Akerboom zijn de gedragingen van de commissaris „op tal van punten in strijd met zowel de regels als met de normen en waarden van de politie en daarmee onaanvaardbaar”.

Smit is niet de enige hoge politiefunctionaris die er wegens verduistering uitvliegt. Ook Frank Giltay, voormalig voorzitter van de centrale ondernemingsraad, moet later dit jaar voor de strafrechter verschijnen wegens valsheid in geschrifte en verduistering. Het landelijk parket doet ook fraudeonderzoek naar politiecommissaris Peter van den E. uit Eindhoven. Hij zou geprofiteerd hebben van contracten die de politie met bedrijven sloot. Met dit onderzoek is het OM al meer dan twee jaar bezig.