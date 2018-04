Stille tocht door Lelystad als 'eerbetoon aan dieren Oostvaardersplassen'

De Stichting Welzijn Grote Grazers houdt zondag een stille tocht van anderhalf uur door Lelystad, „als eerbetoon aan de duizenden uitgehongerde dieren in de Oostvaardersplassen”. Andere protestgroepen organiseren een colonne van auto’s met aanhangers en vrachtauto’s. Staatsbosbeheer heeft vorige week de toegangen naar het gebied met betonblokken geblokkeerd om te voorkomen dat voertuigen er doorheen breken. Minister Schouten (Landbouw, ChristenUnie) roept demonstranten op de zaak niet te laten escaleren.

„In Nederland mag je demonstreren, maar onderneem in ieder geval niet allerlei impulsieve acties. Dat zou ik niet verstandig vinden”, zei ze vrijdag.

Spontane bijvoeracties

Onder druk van spontane bijvoeracties van burgers is Staatsbosbeheer – in het belang van de openbare orde en in opdracht van de provincie – in maart de grote grazers zelf voor het publiek gaan bijvoeren. Er waren al spontane bijvoeracties van demonstranten. Sinds 1 december vorig jaar zijn er volgens Staatsbosbeheer van de ruim 5000 dieren bijna 3000 gestorven. Bijna 90 procent van de verzwakte dieren werden volgens afspraak doodgeschoten om te voorkomen dat ze een langzame hongerdood zouden sterven.

Op 25 april brengt de commissie Van Geel advies uit aan de Provinciale Staten over een nieuw te volgen beheer voor de Oostvaardersplassen. Deze zomer vergaderen de Provinciale Staten over dit rapport.