Russische rechter stemt in met blokkade Telegram

De berichtendienst Telegram mag direct geblokkeerd worden in Rusland. Dat heeft een rechtbank in Moskou vrijdag besloten, meldt persbureau Interfax. Het bedrijf weigert namelijk Russische inlichtingendiensten toegang te geven tot communicatie via de populaire chat-app.

Telegram gebruikt een betrouwbare versleuteling om gebruikers te beschermen, maar volgens Russische autoriteiten is de app ook gebruikt door terroristen bij het plannen van aanslagen. De inlichtingendienst FSB wil daarom toegang tot de app.

De zaak was een week geleden aangespannen door de Russische telecomwaakhond Roskomnadzor. Volgens Roskomnadzor vormt de dienst momenteel een bedreiging voor Russische burgers.

De rechtbank ging daarin mee: de app mag geblokkeerd worden totdat het bedrijf de versleuteling overdraagt aan de FSB. Advocaten van Telegram-eigenaar Pavel Doerov, die ook wel de Mark Zuckerberg van Rusland wordt genoemd, waren niet in de rechtbank aanwezig. Doerov verbood hen “de farce te legitimeren”. Een verzoek van de advocaten om de behandeling van de zaak uit te stellen werd niet gehonoreerd.

Dienst ook gebruikt door Kremlin

Telegram heeft in totaal 200 miljoen gebruikers wereldwijd en de app is vooral in Rusland populair, ook juist bij de autoriteiten. Het Kremlin gebruikt de berichtenservice om persconferenties uit te zenden, andere overheidsfunctionarissen communiceren via Telegram met journalisten.

Persbureau Reuters vroeg een anonieme bron binnen de overheid hoe ze zonder Telegram verder zullen opereren, en kreeg een screenshot teruggestuurd met een VPN-programma. Daarmee kunnen blokkades van de overheid omzeild worden.

Telegram is het tweede sociale platform dat nu in Rusland geblokkeerd is. Eerder werd de zakelijke netwerksite LinkedIn ook al geblokkeerd: het zou privacywetten overtreden door gegevens van Russische gebruikers op te slaan op buitenlandse servers.