‘Rusland bespioneerde Skripals minstens vijf jaar’

De Russische regering controleerde al minstens vijf jaar het e-mailverkeer van Sergej en Joelia Skripal. Dit schrijft de Britse nationale veiligheidsadviseur Mark Sedwill vrijdag in een brief aan de NAVO. Dit is volgens Sedwill een extra aanwijzing dat Rusland de dader is van de aanslag. Sedwill baseert zijn uitspraken op onderzoek van de Britse inlichtingendiensten.

Ook zou Rusland proeven hebben uitgevoerd om te testen of deurklinken kunnen worden ingezet ter verspreiding van zenuwgas. De hoogste concentratie zenuwgas werd na de aanslag gevonden op de deurklink van Skripal. Volgens Sedwill bestaat er geen andere mogelijke dader van de aanslag met zenuwgas op dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter.

“Alleen Rusland heeft de technische mogelijkheden, de praktijkervaring én het motief om de aanslag uit te voeren. Er bestaat geen andere uitleg.”

Bewering premier May

De brief ondersteunt de bewering van premier May dat de Russen “hoogstwaarschijnlijk” verantwoordelijk zijn voor de aanval. Eerder kon zij deze bewering niet met bewijs ondersteunen. Wel zei ze dat de Russen “geen geloofwaardige uitleg” konden bieden over de aanslag.

Londen leverde tot nu toe weinig bewijs voor de beschuldiging aan het adres van de Russen. Kunnen de Russen ook gelijk hebben?

Rusland zei dat de Britten geen bewijs hadden om het land als dader aan te wijzen. “We hebben de indruk dat de regering van het Verenigd Koninkrijk opzettelijk al het mogelijke bewijs vernietigt”, zei een Russische ambassadeur in Londen na publicatie van de brief.

Sergej en Joelia Skripal werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen in de Zuid-Engelse stad Salisbury. Ze bleken vergiftigd te zijn met het zenuwgas novitsjok, dat in de jaren zeventig en tachtig werd vervaardigd in de Sovjet-Unie. Joelia Skripal is deze week ontslagen uit het ziekenhuis, ook haar vader verkeert niet meer in kritieke toestand.