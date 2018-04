Reizen door turbulent Ethiopië

Orthodoxe christenen lopen in een processie door Addis Abbeba tijdens de viering van ‘Timkat’. Foto Chris Keulen

Begin dit jaar reisde de gelauwerde fotograaf Chris Keulen naar Ethiopië, met ruim honderd miljoen inwoners het op één na volkrijkste land van Afrika. Een land ook dat moeilijk toegankelijk is voor buitenlandse journalisten.

Keulen (1959) fotografeerde onder andere in Mek’ele, in het noorden, in de streek rond Aksum en in de hoofdstad Addis Abeba. In die laatste stad trof hij een toegedekte Volkswagen Kever aan op een binnenplaats (rechtsonder).

In Addis Abeba maakte Keulen ook ‘Timkat’ mee, een festival van orthodoxe christenen die de doop van Jezus Christus door Johannes de Doper vieren.

Straatbeeld van Mek’ele, in het Noorden van Ethiopië. Foto Chris Keulen

Een ezel in Aksum. Foto Chris Keulen

Een Volkswagen kever in Addis Abbeba. Foto Chris Keulen

Ethiopië ging de afgelopen maanden opnieuw door een turbulente periode, waarbij voor de tweede keer in twee jaar de noodtoestand werd uitgeroepen om hevige onlusten te bedwingen.

Vooral Oromo’s, de grootste bevolkingsgroep, en Amharen voelen zich achtergesteld door het regerende Ethiopische Revolutionaire Democratische Volksfront (EPRDF). Dat wordt gedomineerd door Tigreeërs, een relatief kleine minderheidsgroep.

Straatbeeld van Ayat, een nieuwe buitenwijk van Addis Abbeba. Foto Chris Keulen

De woestijn in het Oosten van Ethiopië. Foto Chris Keulen

Straatbeeld in Addis Abbeba. Foto Chris Keulen

Het EPRFD hoopt dat er een einde komt aan de onrust met het aantreden van premier Abiy Ahmed, begin deze maand. Niet eerder werd een Oromo naar voren geschoven als hoogste leider.

Sommige analisten denken dat Ethiopïe, dat veel buitenlandse investeerders aantrekt, waaronder Nederlandse tuinbouwbedrijven, pas echt kan veranderen als er ingrijpende democratische hervormingen worden doorgevoerd.

Straatbeeld van een bushalte in het centrum van Addis Abbeba. Foto Chris Keulen

Een busrit door de woestijn dichtbij de grens met Djibouti. Foto Chris Keulen

Straatbeeld in Aksum. Foto Chris Keulen

Premier Ahmed doet zijn best het land weer te verenigen . Vorig weekeinde reisde hij naar een regio waar bijna een miljoen mensen op de vlucht sloegen voor geweld. En in een toespraak in de stad Ambo zei de premier woensdag dat de regering goed heeft geluisterd naar de grieven van de (vaak jonge) demonstranten, onder meer over het afnemen van land.

De regering zal proberen de problemen op te lossen, beloofde hij. „Maar als we willen slagen, hebben we ook jullie volledige steun nodig.”