Ook voorzitter Nobelprijs voor Literatuur stapt op

Na een drie uur durend spoedberaad is de voorzitter van de Zweedse Academie die de Nobelprijs voor Literatuur toekent op donderdagavond opgestapt. De Zweedse hoogleraar literatuur Sara Danius, permanent secretaris van de jury, kwam onder vuur te liggen door hoe ze een #MeToo-affaire, die een halfjaar geleden aan het licht kwam, heeft afgehandeld. Dat meldt persbureau Reuters.

De zaak draait om de echtgenoot van jurylid Katarina Frostenson, een man die zelf ook nauwe banden heeft met de Academie, die door achttien vrouwen werd beschuldigd van aanranding en verkrachting. Vorige week vrijdag werd na een interne stemming besloten om Frostenson aan te houden als jurylid. Uit protest stapten drie juryleden op.

Juryleden zijn benoemd voor het leven

Na haar terugtreden zei Danius, die sinds 2015 in de jury zat, dat het de wens van de Academie was dat zij haar positie zou opgeven. Tegen de verzamelde pers liet ze weten:

“Het heeft de Nobelprijs al behoorlijk zwaar getroffen en dat is een zeer groot probleem.”

Kort daarna maakte de Academie bekend dat ook Frostenson stopt als jurylid. Dit is een zeer ongebruikelijke en vooralsnog ook onmogelijke stap. De achttien leden van de Zweedse Academie, die sinds 1901 de Nobelprijs voor de Literatuur uitreiken, worden voor het leven benoemd. Al voor de affaire waren vier juryleden niet actief aanwezig. Door het opstappen van nog eens vijf leden is nog slechts de helft van de jury over. De Academie overweegt nu aanpassing van de regels om juryleden bij leven te kunnen vervangen.

De affaire leidt tot veel ongemak in de Zweedse politiek. Premier Stefan Lofven zei dat het aan de Academie is om het geloof en respect in het instituut te herstellen. “Dit is van groot belang voor Zweden”.

Strafrechtelijk onderzoek naar Arnault

De advocaat van Jean-Claude Arnault, de man van Frostenson, ontkent de aantijgingen van seksueel misbruik. In een e-mail aan Reuters schrijft advocaat Björn Hurtig: “Jean-Claude Arnault verwerpt alle criminele beschuldigingen en andere beschuldigingen die tegen hem zijn geuit.”

Het Openbaar Ministerie in Zweden is een vooronderzoek gestart naar Arnault, maar liet vorige maand weten dat een deel van de beschuldigingen niet gaat leiden tot een aanklacht vanwege gebrek aan bewijs.