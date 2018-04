Onderzoekers: veel landen moeten richtlijn gebruik alcohol aanpassen

Veel landen moeten de adviezen voor alcoholgebruik verlagen. Meer drinken dan vijf tot zes glazen alcohol per week verhoogt namelijk de kans op sterfte, zo concluderen wetenschappers in een grote metastudie die vrijdag is gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Daarom moeten de richtlijnen worden aangescherpt tot dat niveau.

Voor de studie zijn 83 onderzoeken (over tientallen jaren) met gegevens van bijna 600.000 gebruikers vergeleken. Aanleiding zijn de verschillende adviezen die wereldwijd worden gegeven over alcoholconsumptie. In Nederland geldt al een paar jaar een aangescherpt advies van de Gezondheidsraad voor het drinken van geen alcohol tot net iets minder dan één glas per dag. In verschillende andere landen, zoals de VS en Roemenië, ligt die richtlijn echter hoger.

De drempel voor het verhogen van de kans op sterfte in het algemeen ligt bij 100 gram alcohol, oftewel vijf tot zes glazen per week. Een lichte alcoholconsumptie van net iets minder dan een glas per dag verlaagt de kans op hart- en vaatziekten ten opzichte van geheelhouding. Dat staat los van de kans op sterven aan andere ziekten, zoals kanker. De berekeningen zijn statistisch gecorrigeerd voor andere invloeden op de sterfte, zoals roken en diabetes.