Minister Dekker: nu geen extra geld digitalisering rechtspraak

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) wil op dit moment geen extra geld uittrekken om digitalisering van de rechtspraak weer aan de gang te krijgen. Hij is "zeer geschrokken" dat de Raad voor de rechtspraak, de organisatie van de rechterlijke macht, het digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie (KEI) stopt. Dat schrijft Dekker vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker noemt die situatie "zeer ernstig". Eerder deze week bleken de problemen bij dat project zó groot, dat de Raad KEI wil "resetten". Reeds werkende digitale juridische procedures, zoals in het asielrecht, gaan door, maar alle andere projecten gaan niet meer door.

Ambities te hoog

De ambities waren "te hoog" en het project "te ingewikkeld", schreef de Raad in een brief aan Dekker. De kosten werden in 2012 op 7 miljoen euro geschat, maar inmiddels is er al ruim 200 miljoen euro aan het project uitgegeven. Voor 2018 is nog eens minstens 20 miljoen euro extra nodig.

Dekker schrijft dat de schaal en complexiteit van het programma zijn onderschat en dat risico's wel in beeld waren, maar niet werden afgedekt.

Onverantwoord

De minister vindt het "onverantwoord op de nu voorgestane wijze door te gaan". In plaats van KEI wil de Raad voor de rechtspraak kleinere digitaliseringsprojecten starten om de rechterlijke macht van papier naar de computer te krijgen. Digitaal juridisch procederen voor nieuwe rechtsgebieden is voorlopig uitgesloten, eerst moet de rechtspraak zelf digitaal gaan werken.

Verder moet volgens de minister voldaan worden aan drie basisvoorwaarden:de neuzen dezelfde kant op, juiste mensen op de juiste plek, en heldere besturing en governance. Uit een extern rapport over het functioneren van KEI, dat eveneens dinsdag gepubliceerd werd, bleek het niet voldoen aan die voorwaarden de belangrijkste redenen waarom het project niet goed werkte.