Meer dan duizend kinderen ontvoerd in Nigeria sinds 2013

Terreurgroep Boko Haram heeft sinds 2013 meer dan duizend kinderen ontvoerd in het noordoosten van Nigeria. Dat schrijft Unicef vrijdag. Dat aantal kan nog hoger liggen; dit zijn alleen de gevallen die door de het kinderfonds van de VN zijn gedocumenteerd.

Ook zijn, sinds het conflict oplaaide in de regio negen jaar geleden, minstens 2.295 docenten gedood en 1.400 scholen vernietigd. Het merendeel van de scholen is nog steeds niet geopend omdat de gebouwen te ernstig beschadigd zijn of vanwege veiligheidsrisico’s voor de kinderen.

Boko Haram - ‘Westers onderwijs is onrein’ - dwingt kinderen te trouwen met militanten of zelfmoordaanslagen uit te voeren. Unicef-vertegenwoordiger in Nigeria Mohamed Malick Fall concludeert:

“Kinderen in Nigeria zijn voortdurend het doelwit en worden blootgesteld aan gruwelijk geweld thuis, op school en in het openbaar. Kinderen hebben recht op onderwijs en bescherming, en het klaslokaal moet een veilige plek zijn.”

Chibokmeisjes

De conclusies volgen vier jaar na de ontvoering van de schoolmeisjes in het plaatsje Chibok, toen 276 kinderen werden meegenomen door militanten van Boko Haram. Nog altijd zijn honderd ‘Chibokmeisjes’ niet teruggekeerd naar hun familie.

Eerder dit jaar werden nog honderd meisjes ontvoerd in het Nigeriaanse plaatsje Dapchi. De meeste meisjes zijn inmiddels weer vrij, vijf overleefden de kidnapping niet.

Sinds 2009 is Nigeria verwikkeld in een bloedige strijd met Boko Haram, dat een islamitische staat wil stichten in het noordoosten van het land. Daarbij zijn inmiddels al tienduizenden mensen om het leven gekomen en zeker twee miljoen Nigerianen ontheemd.

Onlangs maakte de Nigeriaanse overheid bekend dat zij onderhandelt met de groepering over een wapenstilstand, maar het geweld duurt voort. Eerder deze maand voerde de groep nog een grote aanval uit in de stad Maiduguri.