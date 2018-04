Luchtmacht maakte geen fouten bij bombardementen in Irak

De Nederlandse luchtmacht heeft geen fouten gemaakt bij luchtaanvallen in Irak. Het Openbaar Ministerie onderzocht vier aanvallen tussen 2014 en 2016 en ziet geen reden voor vervolgonderzoek. Dat schrijft minister Ank Bijleveld (CDA) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij de vier aanvallen die het OM onderzocht, zijn in één geval zeker burgerdoden gevallen. De F-16’s vielen een vermeend hoofdkwartier van Islamitische Staat (IS) aan dat een woonhuis bleek te zijn. Volgens het OM werd pas achteraf bekend dat de informatie die gebruikt was om de locatie te identificeren, onjuist was.

Bij een andere aanval is het “zeer waarschijnlijk” dat er burgerdoden zijn gevallen. Een fabriek waar bermbommen werden gemaakt, werd door een F-16 aangevallen. Na de aanval vonden meer explosies plaats die andere gebouwen in de omgeving vernietigden. Er bleken meer explosieven in de fabriek te liggen dan vooraf kon worden ingeschat, schrijft het ministerie.

Bij de derde aanval vielen “mogelijk” burgerdoden toen onverwachts een auto langs een gebouw reed dat op dat moment werd aangevallen. Bij de vierde onderzochte aanval zijn geen burgerslachtoffers gevallen, aldus de minister. Er werd een onbewoond gebouw geraakt dat naast het eigenlijke doelwit stond. Het richtsysteem van de F-16 stond namelijk verkeerd afgesteld.

2.100 missies

Volgens de minister heeft het voorkomen van burgerdoden de “hoogste prioriteit” maar kan “het risico op burgerslachtoffers helaas nooit volledig worden uitgesloten”. De luchtmacht voerde tussen oktober 2014 en juni 2016 2.100 missies uit en gebruikte hierbij ruim 1.800 keer wapens.

Nederland levert sinds 2014 een bijdrage aan het bestrijden van IS in Syrië en Irak. Sinds januari ondersteunen vier F-16’s grondtroepen in Irak en Oost-Syrië. Ook trainde Nederland het afgelopen half jaar Koerdische strijdkrachten.