Mark Rutte: Nederland doet niet mee aan acties in Syrië

Nederland is niet bereid mee te doen aan eventuele luchtaanvallen in Syrië. Volgens premier Mark Rutte heeft het kabinet wel begrip voor een dergelijke actie "mits die proportioneel is". De VS overleggen op dit moment over vergeldingsacties met Frankrijk en het VK.

Minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) liet deze week al weten weten dat de Amerikaanse regering niet gevraagd heeft om deel te nemen aan eventuele acties. De bewindsvrouw was deze week in Washington voor overleg met haar Amerikaanse collega James Mattis.