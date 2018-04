‘Leerlingen moet je dit bijbrengen. Amsterdam was de hoofdstad van de slavernij’

‘Ik heb een zwarte huidskleur en zwart haar, maar dan zijn we nog niet verschillend. Dus ik vind dat mensen niet gediscrimineerd moeten worden om hun huidskleur”, zegt een jongen uit groep 8 van de J.P. Coenschool. Hij en zijn dertig medeleerlingen discussiëren met elkaar en gastdocent Aspha Bijnaar tijdens een eenmalige les over het Nederlandse slavernijverleden. „Daar maak je een heel mooi statement”, reageert Bijnaar.

Discussies rond dit doorgaans beladen thema blijven niet alleen hangen bij volwassenen, ook kinderen weten er soms behoorlijk veel vanaf. En ook onder hen lopen de meningen vaak uiteen. Socioloog en oud-medewerker van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden Aspha Bijnaar geeft met haar Stichting Educatie Studio voor het vijfde jaar op rij gastcolleges over het onderwerp in groep 7 en 8 van Amsterdamse basisscholen. Het aantal aanvragen verdubbelde in die tijd van tien naar twintig, en ze merkt dat scholieren steeds beter onderlegd zijn.

Dit jaar kreeg ze voor het eerst subsidie van de gemeente Amsterdam: een kleine 20.000 euro. De gemeente wil er met het programma ‘Gedeelde Geschiedenis’ onder meer voor zorgen dat mensen beter begrijpen waar onderlinge verschillen vandaan komen. Bijnaars project moet ervoor zorgen dat kinderen zich bewust worden van de gevoelige geschiedenis van het land waarin ze wonen én die van sommige klasgenoten. En bijdragen aan het vormen van een eigen mening over de slavernij van weleer, en de erfenis ervan.

Toch staan niet alle scholen in de rij: het blijkt lastig de gastlessen te verkopen aan relatief witte scholen, zegt Bijnaar. Deze week nog kreeg ze vier afwijzingen. „Op gemengde scholen hebben de leerkrachten door wat er leeft in de klas. De klas is een mini-maatschappij natuurlijk. In een witte klas speelt het onderwerp minder.”

Witte bubbel

Terwijl het júist daar belangrijk is de gastlessen te geven, vindt Bijnaar, zodat leerlingen ‘uit hun witte bubbel’ stappen: „Je woont in Amsterdam; een wereldstad met veel verschillende geschiedenissen en culturen. Het is erg noodzakelijk, nuttig en verrijkend om ook andere bubbels tegen te komen, omdat je de samenleving, de mensen om je heen en jezelf dan beter begrijpt.” Bovendien: als kinderen van jongs af aan weten hoe hun geschiedenis in elkaar steekt, hoeft het binnen discussies over dit thema niet meer zo hard te clashen, denkt ze.

Op de J.P. Coenschool speelt het onderwerp in elk geval wel, vertelt groep 8-docent Sean Morrissey. Onder meer door de op handen zijnde naamsverandering – de school kwam onlangs in het nieuws omdat zij haar naam wil veranderen wegens de vermeende slachtingen door gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen. Hij vindt het voor de bewustwording van leerlingen belangrijk dat ze weten wat de slavernij betekende en betekent – „het komt wellicht nog voor” – en vooral: hoeveel verdriet en woede het met zich meebracht. „Nederland speelde daarin een hele grote rol en ik vind het naïef om kinderen dat niet bij te brengen: zij wonen tenslotte in Nederland. En deze kinderen wonen ook nog in Amsterdam. Dat was bijna de hoofdstad van de slavernij.”

De eerste vraag die Bijnaar in elke klas stelt: „Is het nuttig om vandaag de dag over slavernij te leren?” In groep 8 van de J.P. Coenschool schieten zo’n tien handen de lucht in. Maar antwoord geven mag pas na het college. Eerst wil Bijnaar weten of de kinderen weten wat slavernij is. Veel van hen hadden er wel degelijk al eens over nagedacht, zo blijkt. Antal (12): „Dat mensen eigendom zijn van iemand anders en helemaal niks krijgen als ze werken.” Hicham (11) : „Dat donkere mensen geen rechten hebben om nee te zeggen en gevangen worden gehouden.” Lukas (11): „Slavernij is waar blanke mensen getinte mensen dwongen om te werken op plantages of ergens anders.” Wanneer gevraagd wordt wat op plantages werd verbouwd, schieten de antwoorden door de klas. Van suikerriet tot koffie. Kâan (12) noemt de driehoekshandel: „Ze haalden mensen uit Afrika om te werken in de landbouw, zodat rijke mensen weer alles kregen. Ze werden niet betaald.”

Dan gaat de les over actuelere onderwerpen, zoals de nu nog zichtbare sporen van het slavernijverleden, racisme en etnisch profileren. Het gaat dan ook al snel over Zwarte Piet. „Donkere mensen waren minderwaardig”, vertelt Bijnaar. „Op alle gebieden. Huid, haar, lippen, taal, karakter. Als je dat verhaal lang genoeg vertelt, gaat iedereen het geloven, ook de Afrikaan zelf. Dan is het een kleine stap om van zo’n verhaal een afbeelding te maken die geen werkelijkheid is. Zwarte Piet is een karikatuur van het Afrikaanse ras. Daarom ligt hij zo gevoelig. Men denkt: het heeft een slavernijverleden.”

Pieten als slaven

Een leerlinge snapt dat niet. „Hij komt uit de schoorsteen. Ik weet niet hoe ze aan die slavernij komen want het is niet zo bedoeld.” Maar een klasgenoot denkt daar anders over. „Ik ben hier de enige die bruin is en dan kijkt iedereen anders naar je. Dan denkt iedereen: wij zijn wit, en hij is anders.” Jasmijn (11) sluit zich daarbij aan. „Het is niet fijn als de zwarte mensen zich ongemakkelijk voelen door die Zwarte Pieten. Zij vinden: Sinterklaas, de leider, is wit, en de Pieten die zijn zwart, als de slaven. Je kan ook Sinterklaas én de Pieten wit maken. Of Sinterklaas zwart.”

Hoogtepunt van de les is voor veel leerlingen het optreden van actrice Naomi McDonald, die gehuld in een pangi – een traditionele omslagdoek – het verhaal vertelt van slavin Jacqueline. De kinderen horen hoe deze vrouw gekocht werd door haar meester, hoe ze elke dag moest werken, hoe ze straf kreeg en hoe ze haar meester uiteindelijk vergiftigde met muizengif. Het verhaal lijkt echt indruk te maken, de kinderen zitten ademloos te kijken. „Ik vond het best wel gemeen wat die mensen vroeger deden”, zegt Kâan na afloop. En Rayan (11) zegt: „Ik vind het niet leuk dat mensen echt heel hard gedwongen werden en dat ze veel pijn kregen of zelfs doodgingen als ze iets niet deden.”

En, sluit de docent met de vraag waar ze de les ook mee begon: is het nuttig om vandaag de dag over slavernij te leren? Ja, vinden de kinderen. „Zo leer je dat je mensen niet moet dwingen tot dingen die ze niet willen doen”, zegt een jongen. „Dan weet je wat je moet doen als je ziet dat iemand als slaaf wordt behandeld”, vult een klasgenoot aan. Tot slot zegt Antal: „Dan leer je dat het zich nooit mag herhalen.”

Na de slavernijles Kinderen uit groep 8 van de J.P. Coenschool

Naoufal (12 jaar) „Tijdens slavernij was er een soort van driehoekslijn. Europa had geld nodig, toen gingen ze naar Afrika en pakten ze mensen met een donkere huidskleur. Die hadden ze naar Europa gebracht en daar moesten ze voor hen werken. Toen gaven ze die mensen ook aan Amerika. Ik vind het een belangrijk onderwerp omdat blanken en mensen met een donkere huidskleur gewoon evenveel rechten moeten hebben.” Over Zwarte Piet heeft hij een duidelijke mening. „Sinterklaas is blank en de Zwarte Pieten zijn zwart dus het lijkt alsof ze voor hem werken. Dus het is wel racistisch. We moeten gekleurde Pieten hebben.”

Lukas (11 jaar) „Als Nederlander schaam ik me wel een beetje dat wij dit hebben gedaan. Omdat Nederlanders helemaal op Curaçao onschuldige mensen gedwongen lieten werken zonder enig geld en met zweepslagen. Het is een stuk geschiedenis dat niet zomaar weggestreept kan worden.” Lukas vindt het wel „raar” dat sommige mensen Zwarte Piet met het slavernijverleden associëren. „Het is echt oer-Hollands. Als zij het niet leuk vinden, hoef je het ook niet te vieren. Eigenlijk zijn het oudere mensen die het daarover hebben, maar kinderen moeten er plezier in hebben. Ik snap die mensen wel een heel klein beetje, want Sinterklaas is wit en Zwarte Piet is getint. Alleen het is zo niet bedoeld.” De naamsverandering van zijn school vindt hij onnodig. „Ik snap het wel omdat Jan Pieterszoon Coen hele erge dingen heeft gedaan. Maar ik denk niet dat iedereen weet wie Jan Pieterszoon Coen was, en ook niet de afkorting J.P. Daar denkt niemand over na.”

Maryam (12 jaar) „Ik vind het zielig dat blanke mensen slaven gebruikten. Het zijn mensen net als wij. Ze moesten de hele dag werken en dat kan niet. Ik vind het belangrijk om erover te praten. Zodat minder mensen ermee doorgaan. Sommige mensen zeggen dat het wel moet kunnen. We moeten hen overtuigen om een andere mening te krijgen over de slavernij.” Maryam vindt dat Zwarte Piet niet moet blijven. „Zwarte Piet moet leuk zijn, en dan word je herinnerd aan wat vroeger is gebeurd en wat juist niet leuk is.”

Jasmijn (11) „Ik vind geschiedenis belangrijk, want we leren van het verleden. Dit moet niet weer gebeuren.” Over de Zwarte Piet-discussie is ze genuanceerd: „Ik snap de mensen die het niet goed vinden, want misschien zijn er families van wie de verre voorouders slaven waren. Zij vinden het niet fijn om een Zwarte Piet te zien, omdat er heel veel zwarte slaven waren en ze moeten opeens weer denken aan het verleden van hun voorouders. En ik heb gehoord dat sommige kleine kinderen zwarte mensen zien als Zwarte Piet. Sommige mensen vinden dat niet fijn. Maar ik snap ook de andere mensen, want kleine kinderen hebben er niks van meegekregen en zien opeens geen zwarte maar een gekleurde Piet.” Over de naamsverandering van haar school: „Ik vind het goed want hij heeft mensen vermoord. We hebben een vreedzame school. We vechten niet met elkaar. Als ouders hun kind hier op school willen zetten, zien ze toch weer die naam en denken: ik ga naar een andere school.”

Antal (12) „Het is een belangrijk onderwerp want het gebeurt nog steeds. Mensen komen bijvoorbeeld naar Nederland, dan worden hun papieren afgepakt, kunnen ze niet naar de politie en moeten ze werken voor niks.” Zwarte Piet mag een beetje veranderen, vindt hij. „Ik ben met Zwarte Piet opgegroeid dus ik houd hem graag als traditie. Ik zag hem als een aardige man die pepernoten uitdeelt. Ik dacht nooit: het heeft te maken met slavernij. Ik heb nog nooit een Sinterklaas gezien die zei: kom op, aan het werk jij! Het zijn volgens mij niet echt zijn knechten. Maar ik snap wel dat sommige mensen het zo zien. Die oorbellen die ze dragen, droegen ze ook in de slavernij. Die moeten weg. Zwarte Piet moet niet linken aan slavernij.”

Miro (11) „Slavernij was de tijd waar witte mensen in bruinkleurige mensen handelden en ze gebruikten als dienaar. In die tijd dachten ze niet dat mensen gelijk waren. We moeten erover leren zodat we weten dat we mensen met een bruine huidskleur niet als dieren moeten behandelen.” Wat hem betreft moet Zwarte Piet aangepast worden. „Al die Pieten doen wél iets, maar die Sinterklaas doet niks. Dat was ook zo in de tijd van de slavernij.”