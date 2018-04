Bayern München in halve finale Champions League tegen Real Madrid

Voetbalclub Bayern München speelt in de halve finales in de Champions League tegen Real Madrid. AS Roma en Liverpool nemen het tegen elkaar op in de andere halve finale. Dat bleek vrijdagmiddag uit de loting.

Ook de halve finales voor de Europa League werden vrijdag bekend. Arsenal speelt tegen Atlético Madrid, Olympique Marseille speelt in de andere wedstrijd tegen Red Bull Salzburg.

Kwartfinales Europa League

Arsenal rekende in de kwartfinale in twee wedstrijden af met CSKA Moskou. Na de 4-1 in Londen werd het donderdag 2-2 in de Russische hoofdstad. Atlético versloeg het Sporting Lissabon van Bas Dost over twee wedstrijden. Hoewel de Portugezen donderdag met 1-0 wonnen, was de 2-0 in de heenwedstrijd voldoende voor de Madrilenen om door te gaan naar de laatste vier.

De tegenstander van de winnaar van de ontmoeting treft Olympique Marseille of Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers wonnen donderdag met 5-1 van Lazio Roma, nadat ze een week geleden nog hadden verloren van de Italianen. Hoewel Lazio ook de tweede wedstrijd domineerde, wist Salzburg in korte tijd enkele keren te scoren en zich daardoor te plaatsen voor de halve finales. Olympique Marseille versloeg RB Leipzig.

Nieuwe trainer Bayern München

Vrijdag werd ook bekend dat Niko Kovac komend seizoen de nieuwe trainer van Bayern München is. Hij heeft voor drie jaar bij de club getekend. Hij volgt Jupp Heynckes op. Kovac speelde zelf ook voor de club, tussen 2001 en 2003.