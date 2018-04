Fokke en Sukke - nu ook plakbaar

Fokke & Sukke hebben het geschopt tot postzegel. Op de nieuwe Nederlandse zegels die deze maand verschijnen staan de koppen van de twee satirische grapvogels. Op verzoek van PostNL ontwierpen de drie makers van Fokke & Sukke (John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol) drie speciale postzegelseries.

Voor PostNL was de aanleiding de introductie van een nieuw formaat van de postzegels die klanten zelf online kunnen maken door een eigen plaatje toe te voegen: het kader heeft nu de verhouding van een foto van een mobiele camera. Maar toevallig bestaat het cartoonduo ook 25 jaar, zodat met de postzegels ook een jubileum wordt gevierd. Van Tol: „We waren heel blij toen PostNL ons vroeg. Het is toch een hele eer. Wij drieën bezegelen hiermee ook 25 jaar vriendschap.”

Maar een nieuwe postzegel, anno 2018? Van Tol: „Wij stappen altijd in terugtrekkende markten. Toen we begonnen stonden we in het stripblad Eppo. Dat stopte er prompt mee. Later maakten we manchetknopen voor een leverancier van pakken, maar die winkelketen ging failliet. Nu er niemand meer rookt, zijn er vanaf deze maand ook BIC-aanstekers van ons te koop en nu er nauwelijks nog brieven worden verstuurd stappen we in de postzegels.”

Op de twee reguliere zegels staan alleen de koppen van Fokke & Sukke, zonder tekst. Op de bijbehorende enveloppen zie je ze deze selfies maken: aan de Noordzee en bij tulpenvelden. Geleijnse: „Met op de achtergrond grijze wolken. Heel Hollandse, mooie dagen.” Er komt ook een mapje met 25 zegels voor speciale wensen bij verjaardagen, geboortes, huwelijk en ziekte. Die zegels zijn kleine cartoons, inclusief tekst. Het derde werk is een zilveren zegel: bedoeld als verzamelobject.

Bijzonder aan de wenszegels is dat het karakteristieke dialoogje van Fokke en Sukke op de scheurrand boven de zegel staat. Het is de bedoeling dat je die meeplakt: een truc van de vormgeefster van PostNL om ruimte te winnen. Bij de Verhuisd-zegel zie je bijvoorbeeld de eend en kanarie als rijke stinkerds met dikke sigaar en de tekst: ‘Ons nieuwe huis… Een leuk postbusje op de Antillen!!’

Aanstekers, postzegels: het wil niet zeggen dat Fokke & Sukke zich voor alles lenen. Geleijnse: „We zeggen bijna altijd nee, omdat er altijd gezeik is, met reclamebureaus, over wat wel en niet gepast is. Als we iets maken moet het wel vrolijk zijn. Op onze eerste schets keken Fokke & Sukke verbaasd naar een brief op de deurmat en stelden ze de vraag: ‘Wat is dát?’ De tekening was te priegelig voor een postzegel, maar van PostNL mocht het wel.”