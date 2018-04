De zwerftocht van Naya de wolf: een reisdagboek

Op 19 december 2017 kreeg ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research een telefoontje van zijn Duitse collega Norman Stier, werkzaam bij de Technische Universiteit Dresden. Dat er daags tevoren een gezenderde wolvin uit Stiers onderzoek de grens met Nederland was overgestoken: Naya, geboren in 2016 op een militair oefenterrein in het Duitse Mecklenburg-Vorpommern. Geschat gewicht: 40 kilo. Dankzij de GPS-signalen van haar halsband was haar route nauwkeurig na te gaan.

Later dit jaar hoopt Jansman Naya’s tocht in detail te analyseren, om inzicht te krijgen in haar activiteiten van uur tot uur. Maar de grote lijnen van het verhaal kan hij nu al vertellen. Waarom Naya bijvoorbeeld van alle mogelijke plekken om te gaan wonen net het Belgische militaire terrein in Leopoldsburg uitkoos. Daar zit ze nu al zo’n drie maanden.

Jansman: „Er is natuur en vreten zat in ons land, dat is het probleem niet. Maar in de ecologie is imprinting heel belangrijk. En dus is het logisch dat wolven die een eigen roedel willen stichten op zoek gaan naar een terrein dat herinnert aan hun eigen jeugd.”

De route van wolvin Naya. NRC

Dat een jonge wolvin de roedel waarin ze is geboren verlaat, is niet verwonderlijk. Jansman: „In de roedel paart in principe alleen het alfavrouwtje met het alfamannetje. De andere wolvinnen hebben vaak een verzorgende rol, of helpen bij de jacht. Dus om een eigen roedel te beginnen, moest ze wegtrekken van de groep.”

Op dit moment zijn er nog zo weinig wolven in België en Nederland dat Naya de luxe had de perfecte spot uit te kiezen, aldus Jansman. In ons land is er nog geen enkele ‘vaste’ wolf. „Maar als de dichtheden hoger worden, dan zullen wolven ook genoegen moeten nemen met een tweede of derde keus. In cultuurgebied wellicht, dichter bij de mensen. Zover is het nog lang niet – dan ben je wel een paar generaties verder.”

Een pootafdruk van een wolf. Foto Hugh Jansman

Dat er opeens zoveel wolven in ons land worden gesignaleerd (zeker vier betrouwbare waarnemingen vorig jaar, en al meer dan tien waarnemingen dit jaar) heeft te maken met de uitdijende wolvenpopulatie in Duitsland. „Daar is het aantal wolvenroedels binnen zo’n twintig jaar toegenomen van 1 tot 74. De meeste toppredatoren, zoals zeearenden, planten zich langzaam voort: ze doen er soms wel vijf jaar over om volwassen te worden, en krijgen dan twee of drie jongen. Wolven zijn na twee jaar al geslachtsrijp, en ze kunnen per worp vijf tot acht jongen krijgen.”

Begin maart werd er een mannetjeswolf gesignaleerd in België, niet ver van waar Naya zich bevond. Maar de twee hebben elkaar vermoedelijk nooit ontmoet: het mannetje werd doodgereden. Een voortijdig gesneuvelde liefde? Het zou kunnen, zegt Jansman, maar zeker is het niet. „Als je een mannelijke en vrouwelijke wolf bij elkaar zet, zullen ze zich niet per se voortplanten. Er moet een klik zijn, hun karakter moet matchen.”

Voor een bezoekende wolf zal het in ieder geval niet moeilijk zijn om Naya op te sporen. „Nu ze haar verblijfplaats eenmaal gekozen heeft, is ze druk bezig met het afbakenen van haar territorium: ze poept en plast midden op de kruisingen van zandwegen, zodat haar sporen duidelijk vindbaar zijn voor soortgenoten.”

Het geurspoor van een wolf blijft gemiddeld twee tot drie weken ‘actief’, onder meer afhankelijk van de hoeveelheid regen. Het is dus niet zo dat wolven uit Duitsland nog steeds het spoor dat Naya door Nederland aflegde kunnen volgen.

Jansman: „Wie weet duurt het nog jaren tot ze een partner vindt. Haar vader was ook lang alleen voor hij zijn roedel stichtte. Het is een kwestie van geduld hebben.”