De gewaarschuwde Wybren van Haga mag blijven

Pandjesbaas Van Haga hoeft niet uit de Tweede Kamer. Nederland overschat zichzelf volgens Donner. En Blok hoopt op een goed gesprek.

PANDJES: Wybren van Haga zal opgelucht ademhalen en met hem de coalitie van 76 zetels: de VVD’er hoeft zijn verhuisdozen niet te pakken. Pandjesbaas Van Haga overtrad huurregels bij de panden die hij bezit in Amsterdam. Na 114 dagen integriteitsonderzoek oordeelt de VVD dat hem geen overtredingen vallen te verwijten. Maar er zijn wel een hoop waarschuwingen. Dat hij zich tijdens zijn Kamerlidmaatschap actief met zijn bedrijf bemoeide, was een “schijnconstructie”. In de toekomst moet hij het echt anders doen, schrijft de VVD: geen dubbele petten meer.

STAAT VAN DE STAAT: Het is de allerlaatste grote waarschuwing van Piet Hein Donner namens de Raad van State. De boodschap in het jaarverslag gaat over euroscepsis. Volgens de politieke coryfee overschat Nederland zichzelf. Fantaseren over de zelfstandige natiestaat heeft geen zin. Sterker nog: het is gevaarlijk. Klimaatverandering, terrorismebestrijding, sociale zekerheid en veiligheid: Nederland kan het niet alleen oplossen. Na 42 jaar publieke dienst en drie ministersposten gaat Donner in oktober met pensioen. Wat hij gaat missen? Eerst was hij dolblij niet meer naar de Tweede Kamer te hoeven. Maar in zijn afscheidsinterview blijkt: dat publieke debat mist hij het allermeest.

NIET GEZELLIG: Het wordt een pittig gesprek tussen Stef Blok en zijn ambtcollega Sergej Lavrov vandaag. De agenda is netelig: MH17, mensenrechten, de aanslag op de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en desinformatie. Rusland zal niemand verrassen door betrokkenheid te ontkennen. Als Lavrov de verzonnen Ruslandervaring van voorganger Zijlstra oprakelt, suggereert Tony van der Togt van het Instituut Clingendael een oplossing. Namelijk direct duidelijk maken dat er consequenties aan waren verbonden. Hoe zit het met die consequenties in Rusland?

DISCRIMINATIE? Het College voor de Rechten van de Mens is kritisch over het kabinetsplan waardoor werkgevers gehandicapten onder het minimumloon mogen betalen. De gedachte is werkgevers te prikkelen meer gehandicapten in dienst te nemen: ruim de helft is werkloos. Volgens het College leidt het plan juist tot minder sociale zekerheid. Na een dringende oproep van de 21-jarige aan een rolstoel gebonden Noortje van Lith, tekenden zeventigduizend mensen tegen het wetsvoorstel.

REFERENDUMDRAAI: Kiezers besloten vrij last minute over de inlichtingenwet. Dat meldt peilingbureau Kantar Public aan NRC. Maar liefst 14 procent van de aanvankelijke voorstemmers draaide op het laatste moment naar ‘tegen’, volgens Kantar. Zwevende kiezers daalden massaal neer in het ‘tegen’-kamp. Wat gebeurde er dan in de laatste dagen voor het referendum? Mensen werden kritischer door zich beter te informeren, keken nog naar anti-inlichtingenwet-Lubach of maakten zich toch zorgen over privacy. De Cambridge Analytica-storm stak vlak voor het referendum op.

HOOG BEZOEK: Wie ook naar Lubach kijken, zijn Chinese studenten Nederlands. Ze hadden van het programma begrepen dat het Rutte ontbreekt aan een creatieve kledingsmaak. Lubach had het over het ‘speciale setje’ als Rutte op campagne gaat: altijd een grijze hoodie en blauwe jas. De minister-president was op bezoek bij de studenten tijdens zijn handelsmissie. Hij beloofde ‘misschien’ beterschap. “Not because Lubach is right, but because he might have a point.” Tijd om te shoppen was er niet: Rutte is inmiddels onderweg naar Nederland voor de Ministerraad.

QUOTE VAN DE DAG:

“Het lijkt wel of er een paar jongens in een discotheek elkaar tegenkomen met de koppen tegenover elkaar staan en even willen laten zien wie de breedste schouders heeft”

Oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm waarschuwde gisteravond bij Pauw voor een gevaarlijke cocktail van Westerse leiders en een rakettenoorlog rond Syrië.