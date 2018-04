BZN-gitarist Cees Tol (70) overleden

Cees Tol, een van de oud-gitaristen van popgroep BZN, is donderdag op zeventigjarige leeftijd overleden. Hij stierf aan de gevolgen van een longontsteking. Artiestenbureau Volendam Music heeft het nieuws tegenover persbureau ANP bevestigd.

Tol speelde tussen 1966 en 1988 in de Volendamse groep Band Zonder Naam van onder meer Annie Schilder en Jan Keizer. Hij schreef, samen met Jan Tuijp, enkele van de grootste hits van de groep zoals Just an Ilusion en Pearlydumm. Nadat hij eind jaren tachtig uit de groep was gestapt ging Cees Tol samen met zijn broer Thomas optreden als Tol & Tol. Ze scoorden met het nummer Eleni nog een hit.

Groot succes volgde echter niet meer, waarna Cees Tol zich meer op het productiewerk ging toeleggen. De muzikant produceerde onder meer de hitsingles Laura en Als De Morgen Is Gekomen van de eveneens Volendamse zanger Jan Smit. Na een hersenbloeding stopte hij enkele jaren geleden met werken. Ook optreden deed Cees Tol niet meer.