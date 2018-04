Bovenmodaal? Probeer toch je bijzondere zorgkosten terug te krijgen

In deze rubriek wordt iedere week een vraag over geld beantwoord. Mail naar geld@nrc.nl

De bijzondere zorgkosten zijn een populaire aftrekpost: ongeveer één miljoen mensen maken er volgens het ministerie van Financiën gebruik van. Maar verdien je meer dan modaal – 36.500 euro bruto per jaar – dan mag dat lang niet altijd van de Belastingdienst. Dat komt omdat er een drempel is ingebouwd: vóór je in aanmerking komt voor deze aftrekpost, moet je eerst zelf een bepaald bedrag uitgeven aan zorg. Hoe hoger je inkomen, des te hoger ook die drempel.

Bovendien kijkt de fiscus niet alleen naar je inkomsten uit werk (of pensioen of uitkering). Nee, wat telt, is je ‘verzamelinkomen’: de optelsom van inkomsten uit arbeid én vermogen. Als je beleggingen hebt, zit in dat verzamelinkomen dus ook het rendement dat je in een jaar tijd haalde.

Als je een laag inkomen hebt, ligt de drempel voor de aftrek van bijzondere zorgkosten ook laag. Bij inkomsten tot 7.586 euro per jaar (of 15.172 euro voor een stel) ligt die op 128 euro (bij een stel 258 euro). De zorgkosten boven die 128 euro mag je in principe aftrekken van je belastbare inkomen. Dat daalt hierdoor, waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt.

Dieetkosten en inentingen

Maar stel, je inkomsten over 2017 liggen op 40.000 euro, net boven modaal. Dan ligt de drempel ook hoger, namelijk op 1,65 procent van het verzamelinkomen. Dit betekent concreet dat je zorgkosten pas mag aftrekken als die boven de 660 euro uitkomen. Is je inkomen 50.000 euro, dan moet je 1.221,98 euro uitgeven aan zorg voordat aftrek een optie is. En bij een ton stijgt de drempel tot 4.096,98 euro.

Bovendien tellen lang niet al je zorguitgaven mee. Dat geldt bijvoorbeeld voor alles wat je zorgverzekeraar al vergoedt of een andere partij – denk gemeente of rijksoverheid. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) dat je krijgt om bijvoorbeeld thuiszorg in te huren, mag je dus niet meetellen, en je verplichte eigen risico evenmin.

Toch vallen mensen met een bovenmodaal inkomen niet altijd buiten de boot. De zorgverzekeraar vergoedt immers niet al je zorguitgaven. En de lijst van diensten en producten die je mag opvoeren als bijzondere zorgkosten is erg lang. Wist je dat mensen met coeliakie, die geen gluten mogen eten, 900 euro tot 1.050 euro per jaar mogen opvoeren als dieetkosten? Een ‘herniabed’ staat óók op de Grote Lijst, net als inentingskosten. Dat tikt lekker aan bij een verre reis met het hele gezin; een prik tegen een enge ziekte kost al snel 50 euro. Kijk op de website van de Belastingdienst maar eens onder ‘bijzondere zorgkosten’ of lees de laatste Belastinggids van de Consumentenbond.

Uitgaven naar voren halen

Zeker mensen zonder een aanvullende zorgpolis of tandartspolis zouden deze publicaties moeten spellen. En ook degenen die een eenmalige hoge uitgave hebben, zoals voor een gehoorapparaat. Steeds meer mensen kiezen er een die de verzekeraar niet vergoedt en dat kan duizenden euro’s kosten. Dan wordt het wellicht haalbaar om die drempel te passeren, ook al ligt je inkomen boven modaal.

Houd in zo’n geval je zorgkosten nauwkeurig bij, bewaar alle bonnetjes en schuif zo mogelijk bepaalde uitgaven op medisch gebied naar voren, zodat ze in hetzelfde belastingjaar vallen als het gehoorapparaat.