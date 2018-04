Blok: Raakvlakken vinden met Rusland blijft uitdaging

Het blijft voor Nederland een “uitdaging” om raakvlakken te vinden met Rusland. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) vrijdag in een persconferentie in Moskou met zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov. Ondanks de voortdurende geopolitieke spanningen, benadrukken beide landen dat gewerkt moet worden aan politieke en economische samenwerking.

“Ik krijg vaak vragen van journalisten of de Koude Oorlog terug is. Laat ons duidelijk maken dat het antwoord daarop is: njet”, zei Blok. Ook noemde hij de moeizame samenwerking met Rusland in de VN-Veiligheidsraad, waar Nederland tijdelijk een zetel heeft. “Zijn we het eens? Niet altijd. Proberen we dat? Altijd.”

Een belangrijk discussiepunt tijdens het bezoek van Blok is de vliegramp met MH17, waarbij 298 doden vielen. De minister heeft Rusland opgeroepen om mee te werken aan het onderzoek naar wie verantwoordelijk is. Moskou heeft herhaaldelijk kritiek gehad op het onderzoeksteam onder leiding van Nederland, maar heeft toegezegd mee te werken aan de berechting van de daders. Tegelijkertijd trok Lavrov vrijdag wel weer de onafhankelijkheid van het onderzoek in twijfel.

Het is de eerste ontmoeting tussen Blok en Lavrov sinds de VVD’er de functie van Halbe Zijlstra over heeft genomen. Zijlstra moest vlak voor een bezoek aan Rusland aftreden nadat was gebleken dat hij had gelogen over een bezoek aan de datsja van de Russische president Poetin.

Spanningen Syrië

Blok zei ook verder met Lavrov te spreken over de vermoedelijke chemische aanval in Syrië afgelopen weekend: “Onze benadering zal altijd de zoektocht naar de waarheid zijn.” De spanningen rondom Syrië liepen de afgelopen dagen hoog op naar aanleiding van de aanval. Trump dreigde militair op te treden tegen de Syrische president Assad, die de VS verantwoordelijk houden. Volgens Rusland, een belangrijke bondgenoot van het Syrische regime, is de aanval in scène gezet.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) moet samen met de Russische vicepremier Arkadi Dvorkovitsj gaan zitten om verder te werken aan economische samenwerking. Lavrov benadrukte het belang van een dialoog met de Europese Unie. Op het gebied van terrorisme, illegale migratie en drugshandel zijn er volgens de Russische minister “gemeenschappelijke belangen”.