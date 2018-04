AZ verstevigt derde plek met zege op Heracles

AZ heeft zichzelf vrijdag zo goed als verzekerd van de derde plek in de eredivisie door in Almelo met 3-0 te winnen van Heracles. De club van de geschorste hoofdtrainer John van den Brom was duidelijk de sterkere ploeg en had met nog veel grotere cijfers kunnen winnen.

Guus Til opende in de 25ste minuut de score. Vijf minuten later stond het al 2-0: Oussama Idrissi kon scoren na balverlies van Heracles-verdediger Dries Wuytens. Een kwartier maakte Alireza Jahanbakhsh de derde en laatste treffer.

Vorige week verloor AZ nog in eigen huis met 2-3 van koploper PSV. AZ-coach John van den Brom werd na afloop van dat duel geschorst door de KNVB omdat hij kritiek leverde op scheidsrechter Kevin Blom. Van den Brom was het niet eens met een strafschop die Blom had uitgedeeld aan PSV. Hij was ook boos over een rode kaart voor AZ-speler Ron Vlaar.

Dankzij de overwinning komen de Alkmaarders op 65 punten. Ze hebben er nu 11 meer dan nummer vier Feyenoord, dat nog wel één wedstrijd te goed heeft. Evenwel moet AZ alle resterende wedstrijden verliezen, wil het de derde plek en het bijbehorende ticket voor de voorronde van de Europa League nog mislopen. Heracles staat elfde.

Deze wedstrijden staan dit weekend nog op het programma:

Zaterdag

18.30 uur:

ADO Den Haag - FC Twente

19.45 uur:

VVV-Venlo - sc Heerenveen

Vitesse - Sparta Rotterdam

20.45 uur:

PEC Zwolle - Excelsior

Zondag

12.30 uur:

NAC Breda - Willem II

14.30 uur:

Feyenoord - FC Utrecht

FC Groningen - Roda JC

16.45 uur:

PSV - Ajax