Asifa (8) vermoord om afkomst

De details uit het gelekte politierapport zijn al gruwelijk genoeg. Asifa Bano, een achtjarig meisje met grote bruine ogen, werd begin januari in het Noord-Indiase stadje Kathua ontvoerd en drie dagen lang vastgehouden in een tempel. Ze werd gedrogeerd, door meerdere mannen herhaaldelijk verkracht en ten slotte vermoord. Tegen de BBC vertelde haar moeder dat toen het lichaam van haar dochter na een week werd gevonden, ze onder de blauwe plekken zat en haar beide benen waren gebroken.

Maar dat is niet de reden waarom nu al dagen wordt geprotesteerd in de staat Jammu & Kashmir, waarin Kathua ligt. Dat heeft alles te maken met wat volgens de politie het motief was van de zes vermoedelijke daders: geen seks, maar religie en land. Het meisje behoorde tot de Bakarwals, een islamitische nomadenstam. De arrestanten - onder wie twee politieagenten die zouden zijn omgekocht om bewijs weg te werken - zijn hindoe.

Volgens het politierapport was het doel van de daders angst te zaaien onder de nomaden, die in hun ogen illegaal gebruik maken van de bosgronden en weides rond Kathua. Geen uitzonderlijke methode in India, waar brute moorden en verkrachtingen vaker worden ingezet om bepaalde bevolkingsgroepen duidelijk te maken wat hun plaats in de samenleving is.

Breuklijn

In het toch al zo gespannen Jammu & Kashmir legt het vermoorde meisje daarbij een oude breuklijn bloot die dwars door de staat loopt: rondom het zuidelijke Jammu domineren de hindoes, terwijl de bevolking in de Kashmir-vallei goeddeels moslim is. In Kathua, dat onder Jammu valt, groeide afgelopen jaren de angst dat de nomaden proberen de demografische balans te veranderen. De man die volgens de politie het brein is achter de moord op Asifa, tevens opzichter van de tempel waarin het meisje werd vastgehouden, zou daarin een hoofdrol hebben gespeeld. De laatste jaren voerde hij actief campagne onder zijn buurtgenoten om de kuddes van de Bakarwals niet meer op hun land te laten grazen.

De kwestie is een speelbal geworden van rechtse hindoe-activisten, die zich luidruchtig achter de verdachten scharen. Maandag probeerden lokale advocaten politieagenten tegen te houden toen zij hun rapport bij de rechtbank wilden indienen. Volgens hen is het onderzoek, waarvoor 130 getuigen werden gehoord en voor wie DNA-tests zijn afgenomen, ‘gekleurd’ omdat enkele betrokken agenten moslim zijn.

Ook leden van premier Modi’s hindoenationalistische BJP-partij – tevens aan de macht in Jammu & Kashmir – riepen op de zaak over te dragen aan het „neutrale” Centrale Bureau voor Onderzoek, dat onder de regering valt.

Bij Asifa's begrafenis voorkwamen rechtse activisten zelfs dat haar ouders haar konden begraven op de begraafplaats waar zij een stukje grond hadden gekocht. Het meisje ligt nu enkele kilometers verderop.