Agenten niet vervolgd om dood psychiatrisch patiënt

Twee politieagenten die in 2016 een psychiatrisch patiënt doodschoten in Amsterdam worden niet vervolgd. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde in navolging van justitie dat het aannemelijk is dat ze handelden uit noodweer. De ouders van de 23-jarige man waren naar het hof gestapt om strafvervolging af te dwingen.

Volgens het gerechtshof is het “aannemelijk” dat de patiënt een mes in handen had en een stekende beweging heeft gemaakt naar een van de agenten. Daarop werden zes schoten afgevuurd die de man dodelijk verwondden. De rechters oordeelden dat de agenten schoten uit zelfverdediging. Ze bevonden zich in een kleine ruimte en konden daar niet makkelijk wegkomen.

Nabestaanden kritisch op Rijksrecherche

Het incident gebeurde toen vier agenten en drie ggz-medewerkers in september 2016 het appartement van de man binnengingen. De schizofrene en autistische man moest worden opgenomen in een psychiatrische inrichting. Op het moment dat de hulpverleners vervoer aan het regelen waren voor de patiënt, hoorden ze in de kamer dat er werd geschoten. Geen van de hulpverleners heeft een mes gezien. Pas tijdens een tweede huiszoeking werd het steekwapen onder een bank gevonden.

‘Na de zes schoten blijft het stil. Alsof iedereen even verstijft.’ NRC-verslaggever Freek Schravesande sprak met de ouders van de doodgeschoten patiënt. Lees: Een ziek mens, overhoop geschoten

De nabestaanden zijn kritisch over het onderzoek van de Rijksrecherche. De agenten die de fatale schoten losten, werden pas na twee dagen verhoord terwijl de ggz-medewerkers gelijk na het incident werden ondervraagd. Het hof heeft begrip voor het feit dat de officier van justitie de verhoren een dag heeft uitgesteld. Het mes was niet direct gevonden en het was onduidelijk of de agenten als getuigen of verdachte gehoord moesten worden. De nabestaanden proberen via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens alsnog vervolging af te dwingen.