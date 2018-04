Afgezette premier Pakistan politiek uitgeschakeld

Als een Pakistaanse premier is afgezet door het Hooggerechtshof, dan mag hij of zij voorgoed niet meer meedoen aan verkiezingen. Dat heeft het hoogste rechtelijke orgaan van het land vrijdag besloten, meldt de Pakistaanse krant Dawn.

Het hof deed de uitspraak naar aanleiding van het gedwongen vertrek van premier Nawaz Sharif. De 67-jarige politicus moest in 2017 aftreden vanwege corruptie nadat hij naar voren was gekomen in de Panama Papers.

Er was onduidelijkheid of Sharif voor altijd politiek gediskwalificeerd was. De vijf leden van het hof oordeelden nu op basis van de Pakistaanse grondwet unaniem van wel. De opperrechter van het hof concludeert dat Pakistan “leiders met een goed karakter” verdient. Het is betekenisvol oordeel voor de Pakistaanse politiek, waar premiers vaker hebben moeten vertrekken na corruptie-aantijgingen.

De minister van Informatie Maryam Aurangzeb, van Sharifs conservatieve islamitische partij PML-N, heeft kritisch gereageerd op het oordeel van het Hooggerechtshof en noemt het in een reactie een “grap”. Na zijn gedwongen vertrek vorig jaar benoemde de partij Sharif nog tot ‘Leider voor het leven’.

Sharif moest eerder ook al twee keer aftreden als premier: in 1993 moest hij vertrekken wegens beschuldigingen van corruptie, in 1999 nam legerleider Musharraf de macht over bij een staatsgreep.