Zorgverzekeraars stoppen direct met gerichte Facebookadvertenties

Drie van de vier grote zorgverzekeraars (CZ, VGZ en Menzis) stoppen er onmiddellijk mee om mensen die hun website hebben bezocht, gericht te benaderen via Facebook. Menzis ( 2,2 miljoen verzekerden) was gisteravond al gestopt, CZ (3,5 miljoen) en VGZ (3,8 miljoen) doen dat deze donderdagmiddag.

De verzekeraars hadden speciale sensoren op hun websites die surfgedrag van site-bezoekers doorgeven aan Facebook. Daarmee kon Facebook weer een gerichte advertentie plaatsen op de eigen pagina van de Facebookgebruiker.

De zorgverzekeraars gaan nu eerst uitzoeken welke gegevens van site-bezoekers precies naar Facebook gaan en „wat Facebook ermee doet”, aldus de woordvoerder van VGZ. „Er mag nooit twijfel zijn over de privacy van onze verzekerden, daarom stoppen we ermee.”

Aanleiding is het bericht van de NOS woensdagavond dat 18 verzekeraars en in elk geval één ziekenhuis, het Diaconessenhuis in Utrecht, gericht op de persoon adverteren via Facebook na een bezoek aan hun site. Ook het Diaconessenhuis is er gisteren mee gestopt.

VGZ onderstreept dat het bedrijf „alleen adverteert na bezoek aan de homepage”. CZ adverteert ook als een bezoeker een speciale campagne heeft bezocht zoals die voor ‘wachtlijstbemiddeling’. Op diens Facebookpagina verschijnt dan een bericht: ‘Bel gratis de CZ-wachtlijnbemiddelingslijn.’

Ale drie verzekeraars adverteren overigens níet op grond van zoek-opdrachten naar bepaalde vergoedingen of kwalen of behandelingen. Als je hebt gezocht naar ‘borstkanker’, bijvoorbeeld, krijg je niet op Facebook het bericht: ‘CZ vergoedt de beste borstkanker-behandelingen’.

Alleen Menzis had surfsensoren geplaatst op ál hun openbare pagina’s. „We nemen de ophef heel serieus en zijn niet voor niets gestoptmet die sensoren”, aldus de woordvoerder van Menzis.

De woordvoerder van CZ: „Facebook is nu eenmaal het belangrijkste platform om te adverteren. We willen niet iedereen lastig vallen met advertenties dus doen we het gericht op grond van interesse.”