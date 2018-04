VN-chef Guterres: grote zorgen om situatie in Syrië

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres heeft leden van de Veiligheidsraad opgeroepen om de situatie in Syrië niet uit de hand te laten lopen. In een verklaring zegt hij “diep bezorgd” te zijn over de “risico’s van de huidige impasse”.

Zijn reactie komt kort nadat de gemoederen tussen Rusland en de Verenigde Staten woensdag hoog opliepen. De Amerikaanse president Trump beloofde “mooi, nieuw en ‘intelligente’” raketten af te vuren op Syrië als vergelding voor een gifgasaanval met tientallen doden afgelopen weekend. Daarvoor houdt hij de Syrische president Assad, Ruslands bondgenoot, verantwoordelijk. Volgens Moskou is de aanval in scène gezet.

“Laten we niet vergeten dat uiteindelijk onze inspanningen erop gericht moeten zijn om een einde te maken aan het verschrikkelijke lijden van het Syrische volk”, reageert Guterres. De VN-chef heeft de ambassadeurs van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, waaronder de VS en Rusland, gebeld om zijn zorgen te uiten. Ook zegt hij “geschokt” te zijn over het gebruik van chemische wapens in Syrië, en is hij teleurgesteld dat de Veiligheidsraad niet tot een akkoord is gekomen.

Rusland blokkeerde dinsdag een Amerikaanse resolutie om een onderzoek in te stellen naar de aanval. Meerdere leden van de Veiligheidsraad blokkeerden ook twee Russische resoluties.