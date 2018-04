May roept Brits 'oorlogskabinet' bijeen May heeft donderdag haar ‘oorlogskabinet’ bijeengeroepen om te overleggen over militair ingrijpen in Syrië. Mogelijk gaat ze toestemming vragen om samen met Frankrijk en de VS op te treden tegen het Syrische regime van president Assad naar aanleiding van de vermoedelijke chemische aanval afgelopen weekend. Volgens May wijst alles erop dat het Syrische regime hiervoor verantwoordelijk is. De Britse premier zei woensdag dat het gebruik van chemische wapens door het regime “niet onbeantwoord kan blijven”. Theresa May eerder deze week in Downing Street. Foto Niklas Halle'n/AFP Volgens de BBC is May bereid om militair in te grijpen zonder toestemming van het Britse parlement. Dat is controversieel: de oppositie, onder wie Labour-leider Jeremy Corbyn, eisen inspraak bij een dergelijke beslissing. Lees meer over de Russische luchtverdediging in Syrië: Ook Russen halen kruisraketten niet zomaar neer Woordvoerder van het Witte Huis Sarah Sanders zei woensdagavond dat voor de VS "alle opties op tafel liggen" als reactie op de vermeende chemische aanval. Het is niet duidelijk wanneer president Trump hierover een beslissing maakt. Het Witte Huis schrijft in een verklaring volgens Reuters donderdag dat Trump ook contact heeft gezocht met de Turkse president Erdogan over de kwestie

Rusland: Douma volledig in handen van Syrische leger De Syrische plaats Douma is volledig in handen van het Syrische leger van president Bashar al-Assad. Dat meldt een Russische legerfunctionaris volgens persbureau Interfax. Daarmee zou heel Oost-Ghouta nu in handen zijn van Assad. In Douma, het laatste rebellenbolwerk in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus, vielen afgelopen weekend tientallen doden bij een chemische aanval. Kort daarna stemden de rebellen in om de laatste militairen uit het gebied te halen. Moskou heeft militaire politie gestuurd om de orde te bewaken in de regio. Volgens het Russische leger hebben de afgelopen dag meer dan 1.500 militanten van rebellenbeweging Jaish al-Islam (Leger van de Islam) het gebied verlaten. In totaal zouden sinds 1 april 13.500 strijders uit Douma met bussen zijn overgeplaatst naar gebied in handen van de rebellen in Noord-Syrië. Syriërs stappen uit een bus met strijders van Jaish al-Islam die Douma hebben verlaten. Foto Nazeer al-Khatib/AFP Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten heeft ook bevestigd gekregen vanuit Douma dat Russische politie nu in de stad zit. De rebellen zouden hun zware wapens hebben ingeleverd en hun bevelhebber, Issam Bouwaydani, zou het gebied inmiddels ook hebben verlaten.