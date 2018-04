Vijf arrestaties in Den Haag voor illegaal gokken

De politie heeft donderdag bij een actie tegen illegaal gokken in Den Haag vijf mannen opgepakt. De arrestanten worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het organiseren van clandestien gokken via zogeheten gokzuilen, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Gokzuilen zijn speciaal ingerichte computers waarmee gokkers onder de radar geld kunnen inzetten op voetbalwedstrijden. Ze staan vaak in Turkse cafés, kapperszaken en belwinkels. Ze zijn illegaal, omdat in Nederland alleen De Lotto sportweddenschappen mag aanbieden.

Het gearresteerde vijftal, met leeftijden tussen de 28 en 41 jaar, zou volgens justitie de software hebben geleverd waarmee theehuizen de illegale gokcomputers konden laten draaien. In ruil daarvoor kregen ze een deel van de winst. Het OM legt de mannen deelname aan een criminele organisatie en witwassen ten laste.

182.000 euro per gokzuil

Agenten vielen donderdag tijdens de actie tegen de gokzuilen in totaal elf panden binnen. Op in totaal vier locaties namen ze computers en laptops in beslag. Mogelijk zijn dat pc’s die dienst deden als gokzuilen. Hoeveel computers de politie precies heeft ingenomen, kon een woordvoerder van het OM donderdagavond niet zeggen. Wel vertelde ze dat in elke gokzuil jaarlijks zo’n 182.000 euro omgaat.

Vorige maand maakte NRC een reportage over een politieactie tegen illegaal gokken in Eindhoven. Lees ook: Gokken achterin de shoarmatent

De autoriteiten treden al langer op tegen gokzuilen. Politie en justitie werken samen met onder meer de Belastingdienst en de Kansspelautoriteit. Vorig jaar richtten de speurders hun pijlen op een internationaal opererend syndicaat, met afdelingen in Duitsland, Servië en Turkije. Toen werden twee mannen van Turkse komaf aangehouden, die honderdduizenden euro’s in contanten bleken te bezitten.