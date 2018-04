Verborgen camera toont dierenmishandeling op Australische schepen

Op de sterk golvende open zee staan tienduizenden schapen op elkaar gepropt op een Australisch schip. Er zijn voor de dieren enkel staanplaatsen, waardoor zij meedeinen met de ruwe Indische Oceaan. Sommigen worden doodgedrukt. Anderen sterven van hittestress op de schepen, waar het soms 36 graden kan worden met een luchtvochtigheid van 93 procent. Dieren staan te wankelen in bergen van hun eigen uitwerpselen.

Jarenlang beweerden de Australische exporteurs van schapen dat de veiligheid en het welzijn van de dieren aan boord hun topprioriteit is. Omdat zij geen camera’s op de transportschepen toelieten, moest het publiek de veevervoerders op hun blauwe ogen geloven. Nu zijn voor het eerst beelden te zien van het leed dat de schapen wordt aangedaan tijdens het transport. De video’s zijn opgenomen op meerdere vaartochten en werden uitgezonden door het Australische 60 Minutes.

Bekijk hier deel 1 van de 60 Minutes-uitzending. Pas op: sommige beelden kunnen als schokkend worden ervaren:



Het televisieprogramma bemachtigde de beelden door Faisal Ullah, die werkte als matroos op meerdere transportschepen. Toen hij zag hoe ernstig de schapen te lijden hadden, besloot Ullah stiekem video’s op te nemen om te laten zien hoe het er op de boten aan toe gaat. Ullah deelde de beelden met dierenrechtenbeweging Animals Australia, die samen met 60 Minutes op onderzoek uitging.

Lammetjes geslacht en gedumpt

Hoewel zwangere schapen formeel niet zijn toegestaan aan boord, wil het nog weleens gebeuren dat er lammetjes geboren worden op de schepen. “Hun kelen worden doorgesneden en vervolgens worden de lichamen overboord gegooid”, vertelt Ullah. Dierenwelzijnsdeskundige Clive Phillips stelt in de uitzending vast dat hij nog niet eerder zulk schapenleed zag. “Dit is opzettelijke wreedheid tegen dieren”, aldus Phillips.

De export van levende schapen naar het Midden-Oosten is een lucratieve business voor Australische veehouders. De jaaromzet bedroeg vorig jaar ruim 200 miljoen euro. In de importerende landen worden de dieren halal geslacht en vervolgens gegeten. Omdat de slachtmethode zo belangrijk is voor de islamitische consumenten, is het belangrijk dat de dieren levend op hun bestemming aankomen.

Hitte

Toch gaat het daar mis - en niet zo’n beetje ook. Vorige week kwam uit dat zo’n 2.400 schapen waren gestorven op een schip dat in augustus van Perth naar Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten voer. De dieren stierven door hittestress nadat de temperatuur in hun hokken was opgelopen tot 36 graden. Het schip vervoerde in totaal 63.804 schapen, waarvan 3,76 procent de reis niet overleefde.

De Australische minister David Littleproud noemde de leefomstandigheden van de dieren aan boord “bullshit” en heeft een onderzoek ingesteld. De belangenorganisatie van de Australische exportindustrie heeft beloofd het welzijn van de schapen te zullen verbeteren.