Spaghetti met erwten

Mocht u naar Venetië gaan, dan is het fijn als u van (dop)erwten houdt. Die worden in het voorjaar en in de zomer thans in bijna elk gerecht verwerkt. Zelf ben ik niet echt fan, maar ik vind het belangrijk dat er ook vegetarische gerechten aan bod komen. Sowieso geen vlees deze week, op verzoek van verschillende lezers.

Verdeel de erwtjes: doe de kleine exemplaren in een kom en de rest in een grote vijzel. Stamp ze grof met een stamper, maar maak er geen puree van. Meng ze met de hele erwtjes en zet opzij. Snijd de muntblaadjes in heel smalle reepjes. Breng een pan met gezouten water aan de kook en kook de spaghetti zodat ze net al dente zijn. Houd een kopje van het kookvocht van de pasta opzij en laat de spaghetti uitlekken. Zet een grote, diepe koekenpan op matig vuur en smelt de boter. Voeg het citroensap en de uitgelekte pasta toe. Draai het vuur hoog, roer en neem de pan van het vuur. Verdeel het merendeel van de geraspte pecorino, de erwten, de munt, fijn geraspte citroenschil en een paar flinke snuffen zout erover. Schep de spaghetti een paar keer om met een keukentang om alles goed te mengen en voeg een scheut van het opzijgehouden, zetmeelrijke pastawater toe. Serveer de spaghetti op vier warme borden, bestrooid met de rest van de pecorino en een draai zwarte peper.