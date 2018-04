Tesla: Ongeluk met zelfsturend model was schuld bestuurder

Het fatale ongeluk met een zelfsturende Tesla in de Amerikaanse staat Californië vorige maand, was de schuld van de bestuurder. Dat heeft de autofabrikant donderdag in een verklaring gezegd.

De 38-jarige Walter Huang botste met een Tesla Model X tegen de middenberm waarna de auto vlam vatte. Huang zelf kwam daarbij om het leven. Volgens de fabrikant maakte hij gebruik van de automatische besturing. Die is niet bedoeld voor volledig autonome besturing en Huang zou tijdens de rit dan ook gewaarschuwd zijn door het systeem om zijn handen aan het stuur te houden. Hij greep niet in, aldus Tesla.

Het ongeluk wordt door meerdere Amerikaanse overheidsinstanties onderzocht, meldt Reuters. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe het voertuig vlam heeft kunnen vatten. In 2017 kwam ook al een Tesla-voertuig in de problemen toen de batterij vlam vatte nadat de bestuurder de controle over het stuur was kwijtgeraakt. Dit ongeluk kwam nog niet eerder aan het licht en wordt ook onderzocht door de Nationale Vervoersveiligheidsraad NTSB.

Problemen met navigatie

Donderdag werd ook bekend dat de nabestaanden van Huang juridische hulp hebben ingeschakeld. Volgens het advocatenkantoor dat zich over de zaak buigt heeft de automatische besturing mogelijk niet goed gewerkt en heeft de wagen de markering op de weg daardoor niet goed ingeschat. Dat zou komen door problemen met het navigatiesysteem waarover eerder was geklaagd.

Tesla vindt dat Huang had moeten weten dat het navigatiesysteem ‘niet perfect’ werkte en dat hij de markering had kunnen zien, aangezien het ten tijde van het ongeluk helder op de weg was. De fabrikant concludeert daaruit dat Huang zelf niet goed opgelet heeft.

Eerder in opspraak

Al eerder raakte de fabrikant van de luxe elektrische auto’s in opspraak nadat problemen met de stuurbekrachtiging van het model S aan het licht kwamen. Zo’n 123.000 auto’s werden daarom vorige maand teruggeroepen.

Ook onderzocht de NTSB al eerder een ongeluk in Florida uit 2016 met Model S. Daarbij kwam bestuurder Joshua Brown om het leven. De raad kwam tot de conclusie dat ook Brown van automatische besturing gebruikmaakte en de sensoren van zijn auto een vrachtwagen hadden gemist die plotseling de snelweg opreed. Het was voor zover bekend het eerste ongeluk met zelfsturende wagens.

Een maand voor zijn dood plaatste Brown op Youtube nog een filmpje waarin te zien is hoe de zelfsturende functie wel een ongeluk voorkwam: