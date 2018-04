Strijder Buffon neemt lijdend afscheid

‘Alleen iemand die een vuilnisbak op de plek van zijn hart heeft neemt een dergelijke beslissing”, zei Gianluigi Buffon na de zinderende Real Madrid-Juventus (1-3), waarmee hij zonder hoofdprijs afscheid nam van de Champions League. De 40-jarige doelman had een half uur daarvoor de Engelse scheidsrechter Michael Oliver (33) voor van alles uitgemaakt toen Real in blessuretijd een penalty kreeg. Buffon droop af met rood. Ronaldo voltrok het vonnis over het afscheid van een levende legende.

De aftocht van Buffon deed denken aan het abrupte einde van de carrière van Zinedine Zidane. De stervoetballer – nu trainer van Real Madrid – koesterde in 2006 de hoop als aanvoerder van de Fransen de wereldbeker omhoog te mogen houden. Ten koste van Italië, dat Buffon toen al in het doel had staan. Het liep anders. Zidane had zijn emoties niet onder controle, deelde een kopstoot uit aan Marco Materazzi en kreeg rood. De Italianen zegevierden in het Olympiastadion van Berlijn na strafschoppen. Buffon was het middelpunt van de feestvreugde.

Slechts één Europese prijs

De loopbaan van Buffon kenmerkt zich door pieken en dalen. De UEFA-Cup in 1999 met Parma blijft zijn enige Europese prijs. Drie verloren finales in de Champions League ten spijt. Buiten het veld kwam de doelman meer dan eens in opspraak. Zijn naam werd genoemd bij een omkoopschandaal en hij werd in verband gebracht met illegale gokpraktijken. De wereldtitel in 2006 maakte voor de Italianen veel, zo niet alles, goed.

Was er nu op de avond van 11 april 2018 met een dieptepunt een einde gekomen aan de loopbaan die op 19 november 1995 was begonnen? „Nee, allerminst”, zo stelde Buffon na zijn 117de wedstrijd in de Champions League. „Ik ben juist heel tevreden met wat we hier hebben laten zien. En ik lieg absoluut niet”, zei de nummer 1 van Juventus tegen talloze journalisten. „Een beetje boos ben ik wel. Maar ik ben bovenal trots op het Italiaanse voetbal. AS Roma [dat op dinsdagavond Barcelona uitschakelde] en Juve hebben zich op weten te richten. Het doet alleen pijn als je zonder waardigheid verliest.”

Van de mat gespeeld in Turijn

Díe emotie had Buffon wel een week eerder gevoeld toen Juventus in het eigen stadion met 3-0 door Real Madrid van de mat was gespeeld. Dat was de avond waarop Cristiano Ronaldo met een fabelachtige omhaal vriend en vijand voor zich won. De Portugees kreeg een ovatie van het publiek en Buffon klapte op het veld heel eventjes mee. Daar zag de doelman zijn droom om met de Champions League in zijn handen afscheid te nemen vervliegen. De finale in Kiev leek onhaalbaar. Met Italië plaatste hij zich eerder ook al niet voor het WK.

Tegen alle verwachtingen in kwam de eindstrijd echter weer in beeld. Er waren nog geen twee minuten gespeeld toen Mario Mandzukic de hoop met een rake kopbal deed leven. Via opnieuw een doelpunt van de Kroatische spits en een frommelgoal van Blaise Matuidi stond de ‘onmogelijke’ 0-3 op het scorebord. Een doelpunt van Juve zo nu dodelijk zijn.

Eerste en laatste rode kaart

Verlenging leek onvermijdelijk. Tot Medhi Benatia met een onhandige voetbeweging de ingevallen Lucas Vázquez uit balans bracht. Oliver wees vrijwel direct naar de stip. Buffon ontstak in woede. Hij schilderde de arbiter later af als „een beest” en „een killer”. De doelman nam met zijn eerste en laatste rode kaart afscheid van de Champions League. Toch voelde Buffon zich ook een beetje winnaar. „Ik ga met een positief gevoel weg. Als de captain van een groep van achttien ware strijders.”