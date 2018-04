Rijk koopt Spark-gebouw voor medicijnagentschap EMA

Het Rijksvastgoedbedrijf koopt het Spark-gebouw in Amsterdam, zodat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) daar volgend jaar tijdelijk zijn intrek kan nemen. Met de koop van het pand bij station Sloterdijk is een bedrag van 42,8 miljoen euro gemoeid, zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag.

Het Rijk zou het gebouw aanvankelijk voor tien jaar huren van eigenaar OVG Real Estate, maar besloot tot aankoop over te gaan toen dit op de lange termijn voordeliger bleek. Het EMA verhuist uiterlijk 30 maart 2019 van Londen naar Amsterdam. De eerste medewerkers komen waarschijnlijk al voor die datum naar Nederland.

Nieuwbouw

De verhuizing naar het Spark-gebouw is tijdelijk. Uiteindelijk neemt het EMA zijn intrek in een nieuw pand aan de Zuidas, dat half november 2019 klaar moet zijn. Vanaf januari volgend jaar wordt het Spark-gebouw als tijdelijke huisvesting beschikbaar gesteld door het Rijk. Na de verhuizing naar de Zuidas worden rijksdiensten in het Spark-gebouw ondergebracht.

Amsterdam haalde afgelopen november het EMA binnen, dat door de naderende Brexit niet langer in Londen kon blijven. De strijd om het agentschap ging tussen Nederland en Italië.