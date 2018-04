Restauratie Domtoren: 5 jaar, 37 miljoen euro

De Utrechtse Domtoren, de hoogste kerktoren van Nederland, staat vanaf half 2019 vijf jaar lang in de steigers voor een grootschalige restauratie. Dat meldt de gemeente Utrecht donderdag, die de kosten schat op 37,2 miljoen euro exclusief btw.

Tijdens de restauratie zal natuursteen en baksteen aan de binnen- en buitenzijde van de Domtoren worden opgeknapt en vervangen. Ook worden onder meer de natuurstenen balustrades, het voegwerk aan de buitenzijde, het houtwerk en het leien dak voor zover nodig gerestaureerd. Het deel tussen 70 en 95 meter hoogte is in de minst goede staat. Ook het carillon, de wijzerplaten en het uurwerk zullen worden aangepakt. Het laatste groot onderhoud aan de toren van 112 meter hoog was in 1975.

Financiële steun

De afgelopen maanden is de toren geïnspecteerd; donderdag is de gemeente gestart met de aanbesteding voor het project. Dit najaar wordt de aannemer die de restauratie zal gaan uitvoeren gekozen, is de bedoeling. Eind dit jaar start dan de bouw van de steiger.

De gemeente Utrecht is met de provincie in gesprek over financiële steun. Het Rijk heeft via het zogeheten Erfgoedparelfonds van de provincie maximaal 4 miljoen euro beschikbaar gesteld, onder voorwaarde dat de provincie evenveel bijlegt. De gemeente wil ook kijken naar aanvullende subsidies, de inzet van particuliere fondsen en crowdfunding.

Tour de France

De bouw van de Domtoren startte in 1321, maar door geldgebrek lag de bouw tussen 1328 en 1342 stil. In 1382 was de toren af. In 1836 kreeg de Domtoren ook een opknapbeurt van vijf jaar. Tussen 1901 en 1930 werd de toren nogmaals gerestaureerd en werd onder meer het dak vervangen.

De Domtoren heeft 465 traptreden en is een toeristische trekpleister. In juli 2015 reed het peloton van de Tour de France onder de Domtoren door.