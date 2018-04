Ophokplicht opgeheven na wijken vogelgriep

Het gevaar van de vogelgriep is zo klein geworden dat de landelijke ophokplicht vanaf vrijdag wordt opgeschort. Dat heeft minister van Landbouw Carola Schouten (ChristenUnie) donderdag laten weten. Hierdoor mag pluimvee weer buiten rondlopen en vervoerd worden.

Ook hoeven kinderboerderijen hun kippen niet meer af te schermen. Wel blijven strengere hygiëneprotocollen voor mensen die pluimveebedrijven bezoeken van kracht. Volgens Schouten grijpt de vogelgriep al een tijd niet meer om zich heen:

“De laatste besmetting op een pluimveebedrijf in Nederland werd geconstateerd op 12 maart 2018, de laatste besmette wilde vogel werd op 28 februari 2018 gevonden.”

Ook zorgen de hogere temperatuur en het wegtrekken van vogels voor een verlaging van de besmettingskans. De ophokplicht werd in december ingesteld nadat vogelgriep bij een eendenbedrijf in Flevoland werd geconstateerd. Daar werden 16.000 vleeseenden geruimd. Pluimvee in delen van het oosten en zuiden van Nederland mocht eind maart alweer naar buiten.