Nominaties 71ste editie Filmfestival Cannes bekend

De genomineerden van de 71ste editie van het prestigieuze filmfestival in het Franse Cannes zijn bekend. Onder meer Le livre d’image (Jean-Luc Godard), Dogman (Matteo Garrone) en BlacKkKlansman (Spike Lee) dingen mee naar de Gouden Palm. Dat werd donderdag bekendgemaakt door de organisatie.

Ook de Franse inzendingen En guerre (Stéphane Brizé), Plaire, aimer et courir vite (Christophe Honoré) en Les Filles du soleil (Eva Husson) zijn genomineerd. Verder is de Amerikaanse productie Under the silver lake (David Robert Mitchell) genomineerd en zijn Ash is Purest White van een Chinese maker (Jia Zhangke), Shoplifters (Hirokazu Koreeda) van Japanse bodem en de Iraanse inzending Three faces (Jafar Panahi) in de race voor beste film.

Filmposter bekend

Woensdag werd de officiële poster voor de 71ste editie van Europa’s belangrijkste filmfestival al onthuld. De organisatie achter het festival kiest jaarlijks een poster geïnspireerd door een historische Franse film. Dit jaar werd een beeld uit de film Pierrot le fou van regisseur Jean-Luc Godard uit 1965 gekozen.

‘Netflix afwezig’

Gisteren werd bovendien bekend dat de producties van streamingdienst Netflix waarschijnlijk niet te zien zullen zijn tijdens het festival. De films van Netflix dingen niet mee naar de belangrijkste filmprijs vanwege een nieuwe regel die eind maart werd aangekondigd. Alle films die mee willen doen aan het festival, moeten ook vertoond worden in Franse bioscopen. Films die niet op het Franse grote doek zijn te zien, worden geweerd uit de nominaties voor De Gouden Palm, de hoogste onderscheiding die tijdens het festival wordt uitgereikt.

Netflix-baas Ted Sarandos zei daarop woensdag dat Netflix “op gelijke voet wil staan” met andere producenten en dat de streaminggigant daarom afwezig zal zijn tijdens het festival, aldus persbureau AFP. Vijf producties worden daarom naar waarschijnlijkheid ingetrokken. Vorig jaar deden twee Netflixfilms, Okja en The Meyerowitz Stories, nog mee. Het festival vindt tussen 8 en 19 mei plaats in de Franse kustplaats Cannes.