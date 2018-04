‘Naaktbeelden honderden Nederlandse meisjes in besloten netwerk’

Via een besloten online netwerk delen ruim tweeduizend jongens naaktfoto’s en -video’s van minstens vierhonderd Nederlandse meisjes. Meer dan 30.000 beelden zijn op volledige naam en woonplaats gesorteerd, met links naar de socialemediaprofielen van de grotendeels minderjarige slachtoffers, meldt RTL Nieuws donderdag na eigen onderzoek.

Volgens het nieuwsprogramma worden de beelden verzameld via opslagdienst Mega en is toegang tot de database van meer dan veertig gigabytes alleen mogelijk op uitnodiging. Daarbij krijgen mensen enkel toegang wanneer zij zelf ook foto’s of filmpjes delen.

Meisjes die niet herkenbaar op beelden staan worden alsnog geïdentificeerd doordat naaktbeelden gekoppeld worden aan foto’s van bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Vaak zou het gaan om naaktbeelden van exen, dikwijls door de meisjes zelf gemaakt.

Meisjes hacken

De leden van het netwerk communiceren volgens RTL Nieuws met elkaar via Discord, een chatprogramma dat zich richt op gamers. Het nieuwsprogramma ontdekte dat sommige gebruikers aanbieden om meisjes te hacken, om zo toegang te krijgen tot naaktbeelden.

Ook honderden Vlaamse meisjes zouden in de database voorkomen. Volgens VTM Nieuws is de Belgische politie een onderzoek gestart.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kon donderdagavond niet reageren op het nieuws. Zijn woordvoerder meldt dat de bewindsman op werkbezoek is in Kopenhagen en nog geen gelegenheid heeft gehad om zich uit te spreken. Ook de politie was nog niet bereikbaar voor een reactie.