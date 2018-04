Hof tikt Nederland op vingers om gezinshereniging

Nederland heeft alleenstaande vluchtelingen in een aantal gevallen onterecht het recht op gezinshereniging ontnomen, zo heeft het Europees Hof van Justitie donderdag beslist. Vluchtelingenwerk denkt dat door de uitspraak gezinshereniging voor enkele tientallen vluchtelingen alsnog mogelijk zal worden.

Het Hof in Luxemburg heeft bepaald dat niet alleen minderjarige vluchtelingen met een verblijfsvergunning recht hebben op gezinshereniging, maar ook meerderjarige vluchtelingen die op het moment dat zij een verblijfsvergunning kregen nog minderjarig waren.

‘Hereniging van groot belang’

De zaak was aangespannen door twee Eritreeërs, die samen met hun drie minderjarige zonen herenigd wilden worden met hun dochter. Zij was gevlucht naar Nederland en vroeg via Vluchtelingenwerk om gezinshereniging, maar hier werd door het ministerie van Veiligheid en Justitie uiteindelijk geen toestemming voor gegeven. De dochter kwam als minderjarige aan in Nederland, maar was meerderjarig toen het verzoek om gezinshereniging werd ingediend.

Om die reden besloot toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) in mei 2015 de aanvraag af te wijzen. Daarop gingen de ouders van de Eritrese vluchteling in beroep bij de rechtbank in Den Haag, die de zaak doorschoof naar het Europees Hof.

Vluchtelingenwerk is blij met de uitspraak van het Hof: