Hema vorig kwartaal opnieuw in de plus

Hema heeft ook in de laatste maanden van 2017 winst geboekt. Na vier jaar van verliezen eindigde de warenhuisketen afgelopen herfst voor het eerst weer in de plus. Die lijn heeft het bedrijf in het vierde kwartaal weten door te trekken: Hema behaalde tussen november en januari een winst van 6 miljoen euro.

Over het gehele jaar gezien leidt het bedrijf overigens nog wel verlies, zo bleek donderdag bij presentatie van de jaarcijfers. Met 30,1 miljoen was dat negatieve resultaat zelfs iets groter dan een jaar eerder. Volgens topman Tjeerd Jegen komt dat vooral door eenmalige financieringslasten en de kosten die gemaakt zijn voor het „onderzoeken van onze strategische opties”.

Zonder die uitgaven zou Hema over heel 2017 slechts een minimaal verlies hebben geleden, zegt Jegen donderdag in een toelichting. Hij spreekt dan ook van een „sterk jaar” waarin het bedrijf profiteert van de nieuwe strategie. Hema zet steeds sterker in op groei in het buitenland en de verkoop van producten via internet.

Omzet naar recordhoogte

De omzet van Hema steeg afgelopen jaar naar recordhoogte. Het concern verkocht in totaal voor meer dan 1,2 miljard euro aan producten, een toename van 3,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Die groei is vooral te danken aan het buitenland: in de Nederlandse winkels werd nauwelijks meer verkocht.

Over een eventuele verkoop sprak Hema in de cijfers van donderdag niet. Eigenaar Lion Capital maakte in september bekend dat gekeken werd naar „strategische opties voor de toekomst” van het bedrijf, waarvan de investeerder al sinds 2007 eigenaar is. Een „mogelijke verkoop” behoorde tot de mogelijkheden.

Heel voortvarend verloopt die verkoop volgens Het Financieele Dagblad overigens nog niet. De krant schreef woensdag op grond van bronnen die bij het proces betrokken zijn dat er twee mogelijke kopers zijn overgebleven. Zij zouden de prijs die Lion Capital vraagt echter aan de hoge kant vinden en twijfels hebben bij de zonnige vooruitzichten die Hema zelf schetst.