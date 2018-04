Hema ‘nieuwe stijl’ verkoopt beter

Een logischer indeling, hogere stellingen en een vernieuwd restaurant. Die drie veranderingen voerde warenhuisketen Hema het afgelopen jaar door in een paar honderd van zijn winkels in de Benelux. De vernieuwde vestigingen moesten meer worden ingericht zoals het winkelpubliek verwacht, niet zoals het Hema zelf uitkomt. Theedoeken hangen daardoor niet langer naast de handdoeken, maar in het hoekje ‘keuken’. In de hoop dat een klant dan ook nog snel een nieuwe afwasborstel of knoflookpers meegrist.

Die gedachtegang lijkt te kloppen, zei topman Tjeerd Jegen donderdag in een toelichting op de jaarcijfers. Hij wees daarbij op de resultaten in België, waar afgelopen zomer het merendeel van de honderd vestigingen werd omgebouwd naar Hema ‘nieuwe stijl’. De verkopen in de Belgische winkels namen in 2017 gemiddeld toe met 3,5 procent. In Nederland, waar ongeveer de helft van alle winkels werd heringericht, steeg de omzet per winkelvestiging minder snel, met 1,9 procent op jaarbasis.

Het snelst groeide Hema overigens buiten de Benelux, waar de inkomsten met 20 procent toenamen. Die extra omzet heeft alleen weinig met de nieuwe uitstraling te maken, en alles met het openen van nieuwe winkels. In Frankrijk kwamen er in 2017 bijvoorbeeld twintig vestigingen bij, in Spanje drie. De totale omzet van Hema steeg met 3,5 procent naar ruim 1,2 miljard euro. Dit jaar wil Hema 30 tot 35 nieuwe eigen winkels openen, onder meer in Oostenrijk. Daarnaast is het bedrijf van plan om via een franchiseconstructie vestigingen te openen in het Midden-Oosten.

Ook over de verkoop via de website, een van de andere speerpunten waarin Hema stevig investeert, was Jegen positief. Volgens de topman werd via de webwinkel bijna eenderde meer verkocht dan in 2016. Een bedrag noemde Jegen echter niet, waardoor niet valt op te maken hoe groot Hema ‘online’ nou precies is.

Onderaan de jaarrekening waren de resultaten van Hema minder positief. Over het gehele jaar leed het bedrijf ruim 30 miljoen euro verlies, tegen dik 26 miljoen euro in 2016. Wel kon Jegen opnieuw een kwartaalwinst presenteren. In het derde kwartaal eindigde Hema ook al in de plus, na vier jaar lang alleen maar verlies te hebben geleden.

Dat het verlies, ondanks alle veranderingen, groter werd, had volgens Jegen twee oorzaken. De eerste was dat Hema afgelopen jaar zijn schulden herfinancierde en daarvoor een vergoeding betaalde. Daarnaast kreeg de keten te maken met kosten die gemaakt zijn voor het „onderzoeken van onze strategische opties”, aldus de topman. Zonder die twee posten had Hema nog steeds verlies geleden, maar wel veel minder: ongeveer 8 miljoen euro.

Welke van die opties het gaat worden, weigerde Jegen donderdag te zeggen. In de herfst van vorig jaar werd bekend dat Lion Capital, de eigenaar van Hema, onderzoek doet naar de mogelijke verkoop. De Britse investeerder probeerde de winkelketen in 2010 ook al eens van de hand te doen, maar toen zonder succes. Lion is sinds 2007 eigenaar van Hema.

„Er liggen nog drie opties op tafel”, herhaalde Jegen donderdag nog maar eens op vragen naar de toekomst van zijn bedrijf: „Of er wordt gekeken naar een nieuwe eigenaar, of naar een beursgang, of de huidige eigenaar besluit met ons door te gaan.” Een nieuw bericht over hoe dat proces verloopt, volgt naar alle waarschijnlijkheid deze zomer. Tot die tijd wilde de topman alleen kwijt dat „duidelijke vordering” is geboekt.