Griekse straaljager stort neer, piloot overleeft het niet

Bij een crash met een straaljager van de Griekse luchtmacht is donderdag de piloot van het toestel omgekomen. Het ministerie van Defensie in Griekenland heeft dat bevestigd, meldt persbureau AP.

Het vliegtuig, een Mirage 2000-5, crashte in de Egeïsche zee, ten noorden van het eiland Skyros. Over de oorzaak van het ongeluk deden de Grieken geen mededelingen. Volgens minister van Defensie Panos Kammenos “treedt de piloot toe tot het pantheon van helden”. “Hij is gesneuveld voor de verdediging van onze nationale soevereiniteit en voor de verdediging van onze grenzen.”

Kammenos doelt met die laatste opmerking op de oplopende spanningen tussen Griekenland en Turkije. Die zijn er de oorzaak van dat Griekse toestellen de laatste weken vaker patrouilleren boven de zee tussen de twee landen, waar veel eilanden liggen waar zowel Griekenland als Turkije aanspraak op maakt. Ook over de grenzen van het luchtruim bestaat onenigheid.

Waarschuwingsschoten

De Grieken en Turken onderscheppen geregeld elkaars toestellen als die naar hun mening ergens vliegen waar ze niet mogen komen. Dinsdag vuurden Griekse militairen waarschuwingsschoten af toen een Turkse helikopter te dicht bij een Grieks eilandje kwam. Voor zover bekend heeft het neerstorten van de straaljager donderdag niets te maken met een geweldsincident.

De relatie tussen Turkije en Griekenland was al nooit echt goed, maar raakte na de couppoging in Turkije twee jaar geleden flink bekoeld. Griekenland weigerde acht Turkse militairen uit te leveren die na de poging tot een staatsgreep over de grens waren gevlucht. Ankara verdacht het achttal van deelname aan de coup, terwijl Griekenland vreesde dat de militairen in eigen land geen eerlijk proces zouden krijgen.