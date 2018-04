Geen tweede concert van Broederliefde in Sparta Stadion

Het tweede concert van hiphopgroep Broederliefde in het Sparta Stadion in Rotterdam gaat niet door. De kaartverkoop is stilgelegd en de band heeft een alternatief concert in Ahoy aangekondigd. De reden is dat de verschillende partijen achter het evenement niet meer met elkaar willen werken. Ze schuiven elkaar de schuldvraag in de schoenen. Vorig jaar gaf Broederliefde voor het eerst een concert op Het Kasteel van Sparta, een lang gekoesterde droom voor de groep uit Spangen.

De rapgroep zelf wijst de vinger naar het productiebureau dat het evenement organiseerde, MIM Productions. In een verklaring op Facebook schrijft Broederliefde dat MIM bij de eerste editie van het concert op Het Kasteel in april vorig jaar flink over budget zou zijn gegaan. „Nader onderzoek bracht aan het licht dat veel partijen door MIM Productions onbetaald zijn gelaten”, schrijft de groep.

Niet betaald

Daar klopt volgens Loubna Fonseca van MIM Productions desgevraagd niets van. De inkomsten vielen volgens haar tegen, omdat de band te veel gratis kaarten had weggegeven en het concert met 1.000 onverkochte kaarten lang niet was uitverkocht. Fonseca: „De kostenkant is gelijk gebleven, maar de inkomsten zijn veranderd. Iedereen was erbij toen die beslissingen werden genomen, maar nu staan wij er alleen voor met de verliesposten. Ook wij zijn niet betaald door Broederliefde.”

Ook rond de vergunning voor het tweede concert op 2 juni ontstond gerommel. De kaartverkoop liep meteen vanaf het eerste concert in april, maar in december bleek dat er geen vergunning kwam omdat er die dag al een ander groot evenement in de stad was gepland - een risico dat bekend was bij de betrokken partijen. Toen had de band het concert moeten verplaatsen naar een dag eerder, waar ook een optie op was volgens MIM. Maar dat is niet gebeurd.

In februari heeft de band de stekker uit het concert getrokken en de kaartverkoop stilgelegd, maar ook dat werd niet gecommuniceerd. Wel is er inmiddels een alternatief bedacht, in de vorm van een concert in de Rotterdamse Ahoy in september.