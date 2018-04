Venezolaan wint World Press Photo, ook prijzen voor twee Nederlanders

Honderden woedende betogers omringen je. Ze gooien met stenen en rookbommen. De politie vecht terug met traangas. Dan ontploft een motorfiets op slechts enkele meters van je vandaan. Een man met gasmasker vliegt in brand en rent rakelings langs je heen.

Het zijn deze omstandigheden waarin de Venezolaanse fotograaf Ronaldo Schemidt (1971) de beste nieuwsfoto van het jaar maakte. Donderdagavond tijdens de prijsuitreiking in Amsterdam werd zijn werk bekroond als de World Press Photo van het Jaar, de belangrijkste journalistieke fotoprijs ter wereld. Zijn foto van de brandende demonstrant werd een van de meest beeldbepalende foto’s van de Venezolaanse crisis. Schemidt wint 10.000 euro.

Actiefoto

„Voor zo’n actiefoto is het kader en het detail, zoals het pistool op de muur, heel goed”, zei juryvoorzitter Magdalena Herrera eerder tegen NRC. „Het beeld vat het geweld, de energie en de woede.” Jurylid Whitney C. Johnson noemt de foto symbolisch: „De man heeft een masker op. Daardoor representeert hij niet alleen zichzelf die in brand staat, maar ook het idee van een brandend Venezuela.”

De man op de foto is de toen 28-jarige José Víctor Salazar Balza. Samen met duizenden anderen komt hij op 3 mei 2017 in aanvaring met de oproerpolitie in de hoofdstad Caracas, de geboortestad van Schemidt. President Maduro probeert op dat moment meer macht naar zich toe te trekken met het instellen van een grondwetcommissie. Balza overleeft het incident, maar loopt wel eerste- en tweedegraads brandwonden op.

Schemidt studeerde antropologie in Venezuela en fotografie in Mexico. Sinds 2004 werkt hij voor het Franse persbureau AFP in Mexico. Hij versloeg sport, sociale conflicten, natuurrampen en drugshandel.

Subcompetities

In subcompetities vielen ook twee Nederlandse fotografen in de prijzen. Kadir van Lohuizen (54) won in de categorie Milieu met zijn serie ‘Wasteland’, waarin hij afvalstromen in zes wereldsteden vastlegde. Carla Kogelman (56) werd eerste in de categorie Lange-termijnprojecten met ‘Ich bin waldviertel’. Voor die fotoserie volgde ze jarenlang het opgroeien van twee zusjes en twee broertjes in de Oostenrijkse regio Waldviertel. Opvallend is dat Kogelman met dezelfde serie in 2014 al eens de World Press Photo won, in de categorie portretten. Natuurfotograaf Jasper Doest werd tweede in de categorie Natuur met zijn serie ‘Sacred no more’, over apen die kunstjes moeten doen in Japan.

Dit jaar werkte de organisatie van de World Press Photo voor het eerst met nominaties, die in februari bekend werden gemaakt. In totaal zonden ruim 4.500 fotografen uit 125 landen meer dan 73.000 beelden in, minder dan voorgaande jaren. De winnende foto’s zijn dit jaar te zien in een tentoonstelling die langs honderd steden in 45 landen reist. De opening is zaterdag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Andere deelnemers aan de World Press Photo-uitreiking: