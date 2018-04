Ex-topman bol.com brengt Springer Nature naar beurs

Springer Nature wil 1,2 miljard euro ophalen met een beursgang in Frankfurt. Dat maakte de uitgever van wetenschappelijke tijdschriften als Nature en Scientific American donderdag bekend.

Sinds afgelopen najaar is de Nederlander Daniel Ropers de bestuursvoorzitter van het Duitse bedrijf. Hij was voorheen oprichter en directeur van webwinkel bol.com. „We willen de meest gerespecteerde en progressieve academische uitgever zijn”, zegt hij in een persverklaring. „De voorgenomen beursgang moet ons verder helpen versnellen.”

Springer Nature is actief in 120 landen en is wereldwijd de tweede academische uitgeverij, na het Brits-Nederlandse RELX, het voormalige Reed Elsevier.

De omzet van Springer Nature was vorig jaar ruim 1,6 miljard euro, met een winst van 374 miljoen euro. De beursgang volgt op een aantal grote beursgangen in Frankfurt, waaronder die van Healthineers, de medische tak van Siemens en DWS, een afgesplitste divisie van Deutsche Bank.

Ropers benadrukt dat Springer Nature in tegenstelling tot RELX vrijwel volledig gericht is op wetenschappelijke uitgaven. RELX biedt ook diverse datadiensten en richt zich onder meer op kunstmatige intelligentie. Volgens Ropers is dat duidelijker profiel een concurrentievoordeel.

Het aantal wetenschappelijke publicaties in de wereld blijft groeien, de opbrengsten lopen al jaren gestaag op en de relatief hoge winstmarges zijn al jaren stabiel, zegt hij in het Financieele Dagblad. „Het is een ongelooflijk interessant segment en wij zijn daar uitstekend in gepositioneerd.”

De branche van wetenschappelijke uitgevers is de afgelopen jaren ingrijpend aan het veranderen. Dat komt onder meer door druk vanuit universiteiten en overheden om wetenschappelijke publicaties, die vaak met publiek geld zijn gefinancierd, niet achter een betaalmuur te zetten.

Springer Nature, RELX en andere branchegenoten werken daarom steeds meer met zogeheten open access, waarbij artikelen voor het publiek vrij toegankelijk zijn. In plaats van abonnementsgelden, verdienen de uitgeverijen dan geld omdat universiteiten en wetenschappers voor de redactie en productie betalen.

Ropers volgde vorig jaar de eveneens Nederlandse topman Derk Haank op. Mede vanwege de digitale transformatie naar open access is hij vorig jaar aangesteld als bestuursvoorzitter. Hij is niet helemaal vreemd in de uitgeverijbranche: eerder werkte hij voor adviesbureau McKinsey, waar hij onder meer een opdracht deed voor het Duitse mediaconcern Bertelsmann.