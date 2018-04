Het aanbod van koopwoningen neemt „spectaculair” af, schrijft makelaarsvereniging NVM. In een jaar tijd is het aanbod met meer dan eenderde gedaald. Afgelopen kwartaal stonden er nog maar 73.000 woningen te koop. Met name het aantal beschikbare appartementen is rap geslonken.

Dat blijkt uit de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdagochtend heeft gepubliceerd. Bij de grootste makelaarsvereniging van Nederland zijn 4.100 makelaars en taxateurs aangesloten, die naar eigen zeggen ongeveer driekwart van de woningmarkt vertegenwoordigen.

De NVM spreekt van een woningmarkt die „meer en meer vastloopt”.

Als gevolg van het afgenomen aanbod is ook het aantal woningverkopen gedaald, naar 48.000. Dat is 13 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig. De daling is het stevigst in de goedkopere prijsklassen.

Huizenzoekers en huizenkopers houden elkaar in een houdgreep. „Consumenten wachten met de verkoop van de eigen woning totdat ze zelf een woning gevonden hebben”, stelt NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Niet alleen verkochten minder huiseigenaren hun huis, er werden ook minder nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar geleden. Ook al door gebrek aan aanbod. De daling in nieuwbouwtransacties is voor het eerst sinds 2013, het jaar waarin de NVM begonnen is deze cijfers bij te houden.

Alleen in de categorie dure huizen, vanaf 500.000 euro, is het aantal transacties wel gestegen. Afgelopen kwartaal werden 10 procent meer dure huizen verkocht dan een jaar eerder.

Wie dan toch een huis te verkopen heeft, is er in een mum van tijd vanaf. De verkooptijd is afgelopen kwartaal verder gedaald, van 75 naar 56 dagen. Vrijstaande huizen stonden gemiddeld vier maanden te koop, appartementen ruim een maand.

Ander gevolg van het krimpende aanbod: aan de prijsstijgingen „komt maar geen einde”, constateert de NVM. De gemiddelde prijs is gestegen naar 273.000 euro. Dat is bijna 10 procent hoger dan een jaar eerder. De prijs van een gemiddeld appartement is zelfs gestegen met 16 procent.

Opvallend genoeg was de prijsstijging niet het grootst in Amsterdam, waar de prijzen eerder door het dak zijn gegaan. In Den Haag en in Rotterdam zijn de prijzen afgelopen jaar nog harder omhoog gegaan, respectievelijk 24 en 15 procent. In die steden komen makelaars kopers tegen die het hebben opgegeven in Amsterdam.

Eén cijfer stabiliseerde wel: het aantal woningen dat boven de vraagprijs werd verkocht, is „zo goed als gelijk gebleven” sinds eind vorig jaar, aldus de NVM. 28 procent van de woningen werd afgelopen kwartaal boven de vraagprijs verkocht. 16 procent van de huizenkopers betaalden de vraagprijs.

Zit er dus een grens aan hoeveel huizenzoekers bereid zijn te overbieden? De NVM is sceptisch. Voorzitter Jaarsma: „De vraag is of deze stabilisatie een omslagpunt markeert of een korte onderbreking is van een opgaande trend.” Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal huizen dat boven de vraagprijs werd verkocht namelijk wél gestegen, met meer dan 10 procent.