Duits OM vervolgt ‘natuurgenezer’ voor dood Nederlanders

Het Duitse Openbaar Ministerie (OM) in Krefeld gaat de alternatieve genezer Klaus Ross vervolgen voor de dood van twee Nederlanders uit Apeldoorn en Wijk en Aalburg, en een Belg.

De 61-jarige Ross behandelde de drie patiënten in de zomer van 2016 in zijn natuurgeneeskundepraktijk in de Duitse plaats Bracht (gemeente Brüggen), dat net over de grens ligt tussen Roermond en Venlo. Ross diende hen de glucoseblokker 3-broompyruvaat (3-BP) toe. Niet lang daarna overleden ze. Volgens het OM is dat een direct gevolg van het middel. Twee andere patiënten, die het middel ook kregen toegediend, raakten gewond. Maar daarvoor wordt Ross niet vervolgd.

De alternatieve genezer behandelde in zijn kliniek, het Klaus Ross Center for Alternative Cancer Treatment, veel kankerpatiënten die in het reguliere medische circuit waren uitbehandeld of die de gewone medische zorg niet vertrouwden. De kliniek adverteerde met zinnen als “effectiever dan chemotherapie”. Een behandeling van tien weken kostte bijna tienduizend euro. Na het overlijden van de drie patiënten kreeg hij een beroepsverbod en moest hij zijn kliniek sluiten.

Ross gaf patiënten overdosis

Het OM gaat Ross vervolgen voor dood door schuld. Volgens de Duitse justitie was het Ross op zich niet verboden om het middel toe te dienen. In Duitsland zijn de regels voor natuurgenezers soepeler dan in Nederland. Maar volgens het OM is Ross wel zeer onzorgvuldig te werk gegaan. Zo gebruikte hij een ongeschikte weegschaal en hield hij bij de dosering van het middel bijvoorbeeld geen rekening met het gewicht van de patiënten. Daardoor kregen ze respectievelijk een drie, elf en ruim zes keer hogere dosis dan veilig was.

“Zelfs een lichte overdosis kan leiden tot aanzienlijke en mogelijk dodelijke bijwerkingen”, zo schrijft de openbaar aanklager. De glucoseblokker leidt bij een overdosis tot het afsterven van hersencellen. Omdat er tot nu toe verder weinig bekend was over de werking van het middel duurde het onderzoek naar Ross lang.

De Duitse politie en justitie waren het aanvankelijk ook oneens over de aanpak van de zaak. Nadat de zaak bekend werd, kwamen er nog tientallen andere meldingen van verdachte sterfgevallen en klachten binnen bij de Duitse politie en justitie. Maar die hebben niet geleid tot meer aanklachten.