Doodgeschoten man aangetroffen in auto in Eindhoven

De politie Oost-Brabant onderzoekt donderdag de dood van een 51-jarige man uit Eindhoven. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto. Hij is vermoedelijk neergeschoten.

Het lichaam werd in het westelijk deel van de stad, in Strijp, gevonden door een buurtbewoner. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Wel houdt de politie er rekening mee dat er mogelijk sprake is van een misdaad in het drugscircuit. De recherche is ter plaatse om sporenonderzoek te doen en de politie meldt via sociale media dat er drone-opnamens worden gemaakt van de buurt.

Donderdagochtend kwam bij de politie een melding binnen van de vondst van het lichaam. Er zou een traumahelikopter zijn ingezet maar bij aankomst was het slachtoffer al overleden, aldus het Eindhovens Dagblad. De dode man werd gevonden in een Mercedes. Het is nog onduidelijk wanneer het incident heeft plaatsgevonden.