Deze Nederlandse fotoseries wonnen bij de World Press Photo

Een man draagt een enorme zak met petflessen om te recyclen op de Olusosun-stortplaats in Lagos (Nigeria). Deze afvalberg verzamelt dagelijks tussen de 3.000 en 5.000 ton afval en is zo'n 45 hectare groot. Er werken vijfduizend mensen, die er soms ook leven. Zij verzamelen al het recyclebare materiaal, zoals plastic, papier en textiel. De stad wil de stortplaats sluiten, omdat die vol is, maar de vraag is waar het afval dan blijft, zonder verbrandingsovens of officieel recyclesysteem. Opvallend is dat de afvalbergen in Lagos minder stinken dan elders in de wereld; Nigerianen gooien minder eten weg, of geven het aan dieren.

Foto Kadir van Lohuizen / NOOR