De Vrij met Lazio Roma uitgeschakeld in Europa League

Stefan de Vrij is er niet in geslaagd met Lazio Roma de halve finale te halen van de Europa League. De club van de Nederlandse verdediger verloor donderdagavond met 4-1 van thuisploeg Red Bull Salzburg. Vorige week werd het in Rome nog 4-2 voor Lazio.

Ciro Immobile zette de Italianen in de 55e minuut op voorsprong, door alleen voor doelman Alexander Walke fraai in te schieten. Amper een minuut later begon Salzburg aan een onwaarschijnlijke opleving. Via een van richting veranderd schot van Munas Dabbur werd het 1-1. Amadou Haidara zette Salzburg vervolgens op 2-1. De 3-1 kwam op naam van Hwang Hee-Chan. Stefan Lainer kopte 4-1 binnen.

Er zitten nu geen Nederlanders meer in het tweede Europese bekertoernooi. Ook Sporting Lissabon, de club van spits Bas Dost, werd donderdag uitgeschakeld. De Portugezen verloren vorige week met 2-0 van Atlético Madrid. Een 1-0 zege in eigen huis was voor Sporting onvoldoende om door te mogen. Dost stond niet op het veld: hij kreeg tijdens de eerst ontmoeting met Atlético geel en was daardoor tijdens de terugwedstrijd geschorst.

Arsenal en Olympique bij laatste vier

Arsenal schaarde zich donderdag net als Salzburg bij de laatste vier. Voor de ploeg uit Londen kon er eigenlijk al weinig meer mis gaan: The Gunners hadden de heenwedstrijd met 4-1 gewonnen van CSKA Moskou. Dat de return eindigde in 2-2, was dus slechts van statistische waarde.

De Engelsen de Russische hoofdstad lang op een nederlaag af te stevenen. Na 55 minuten leidde CSKA met 2-0, door treffers van Fedor Sjalov en Kiril Nababkin. Een kwartier voor tijd scoorde Danny Welbeck voor Arsenal. In extra tijd maakte Aaron Ramsey gelijk.

Het laatste plekje in de halve finales is voor Olympique Marseille. De Fransen boekten in eigen stadion een 5-2 overwinning op RB Leipzig. De Oostenrijkers hadden de eerste ontmoeting nog met 1-0 gewonnen, maar kwamen nu twee goals tekort om een ronde verder te komen.

(ANP)