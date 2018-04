Consument wil liefst rood-oranje-groen stoplicht op voeding in plaats van vinkje

Een duidelijk logo. Dat is wat de consument op de voorkant van alle voedingsmiddelen wil. Liefst een stoplicht dat in rood, oranje en groen laat zien hoe (on)gezond een product is. Consumenten vinden dit de beste opvolger van het ‘vinkje’, blijkt uit onderzoek door de Consumentenbond.

De Nederlandse levensmiddelenindustrie kwam in 2006 zelf met de ‘Ik kies bewust’-vinkjes. Producenten moeten betalen om dit logo op een product te krijgen. Zo kan je producten aantreffen zonder vinkje die gezond zijn en minder gezonde producten die alleen maar een vinkje hebben omdat ze iets minder ongezond zijn dan andere producten in dezelfde categorie (cola light).

U wilt dat uw kinderen gezond eten, maar soms valt het niet mee. Worstelt u met (op)voeden? Waarover twijfelt u? NRC is benieuwd naar uw ervaringen

Het kabinet besloot anderhalf jaar geleden dat het vinkje moet verdwijnen. Consumentenorganisaties hadden actie tegen het logo gevoerd omdat het vinkje onbegrijpelijk zou zijn. De Consumentenbond wil dat de overheid het voortouw neemt en dat een onafhankelijke instantie verantwoordelijk wordt voor een nieuw logo.

Volgende week is er ‘voedseloverleg’ in de Tweede Kamer. Voorafgaand daaraan onderzocht de Consumentenbond of en welk logo consumenten zouden willen.

De 1.056 consumenten uit het onderzoek kregen de keuze uit drie bestaande logo’s. De Franse ‘nutri-score’ loopt van een groene A (gezond) tot een rode E (ongezond). In Scandinavië gebruiken ze een sleutelgat in groen, dat alleen op gezonde producten staat. Maar de voorkeur van de Nederlandse consument lijkt uit te gaan naar het Britse verkeerslicht. Dit logo werd door 51 procent van de deelnemers gekozen. 71 procent wil sowieso graag een logo op verpakkingen.

De industrie voelt weinig voor het Britse logo: niemand wil een rood stoplicht op zijn product.